Los países del Golfo condenan los "traicioneros" ataques de Irán a Bahréin

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han condenado enérgicamente la agresión perpetrada la víspera por las fuerzas iraníes contra Bahréin, país miembro de la organización cuyas autoridades denunciaron este jueves un ataque de Irán contra la principal refinería del país, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.

"Su excelencia el secretario general del Consejo de Cooperación (Jassim Mohammed al Budaiwi) condena y denuncia en los términos más enérgicos la traicionera agresión iraní que tuvo como objetivo edificios en el hermano Reino de Bahréin que albergan elementos de las Fuerzas Navales de Qatar que participan en el Centro de Operaciones Marítimas Conjunto dependiente del Mando Militar Unificado del Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo", reza un comunicado difundido en redes sociales.

Al Budaiwi ha subrayado en la misma nota que el ataque contra instalaciones que albergan a fuerzas navales de los Estados miembros del Consejo no solo constituye "un acto hostil inaceptable" y contrario a "todas las leyes y normas internacionales", sino que además "vuelve a revelar el enfoque de escalada que Irán adopta" hacia los países del CCG.

Así las cosas, el secretario general del la organización ha asegurado que los Estados miembro del Consejo permanecerán unidos frente a "cualquier amenaza que tenga como objetivo su seguridad o la integridad de sus fuerzas e instalaciones vitales", reiterando su "plena solidaridad" y su compromiso con la seguridad y la soberanía de Bahréin y Qatar

"La seguridad de los Estados del Consejo de Cooperación es indivisible y que cualquier agresión contra uno de sus Estados o contra sus fuerzas conjuntas constituye una agresión contra todos ellos", sentencia el escrito.

Este pronunciamiento llega después de que las autoridades de Bahréin denunciaran este jueves un ataque con misiles lanzados desde Irán contra la principal refinería del país al sur de Manama, la capital, donde el Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin registró un "incendio limitado" en una refinería de Bapco (la compañía petrolera bahreiní) en Sitra.

Ya este viernes, el Ejército de EEUU ha denunciado que Irán ha disparado en las últimas horas contra edificios residenciales en Bahréin y ha avisado que dará una respuesta contundente en represalia, después de que Qatar condenara ataques contra residencias de efectivos de la Marina del país.

En los últimos días, los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo, entre los que se encuentra Baréin, se han comprometido a que sus territorios no se usarán para lanzar ataques contra Irán, si bien algunos de ellos han sufrido en primera persona los ataques de Irán en medio de la escalada en Oriente Próximo, y en un momento en el que hay un debate abierto por la negativa de España a dejar a EEUU que use sus bases en territorio español para atacar a Teherán.