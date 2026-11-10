Los países del Golfo establecerán un mando militar conjunto en Kuwait

Archivo - El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui, en una fotografía de archivo - Tunisian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG, por sus siglas en inglés) ha anunciado este martes un acuerdo para establecer un mando militar conjunto en Kuwait y ha agregado que todos ellos trabajarán para que cuente con un despliegue de "fuerzas apropiadas", en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El secretario general del organismo, Jasim Mohamed al Budaiui, ha afirmado que la decisión ha sido adoptada durante una reunión a nivel de ministros de Defensa, antes de agregar que la postura militar de los países del bloque --integrado por Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar-- "recibe la máxima atención" para "garantizar la seguridad y la estabilidad" en la región.

Así, ha hecho hincapié en que los líderes de los países del bloque ya destacaron en abril la necesidad de "reforzar las acciones militares conjuntas", poco después del estallido de la guerra a raíz de la citada ofensiva. "Estas directrices reflejan un firme compromiso en el Golfo con la salvaguardia de la seguridad y la soberanía de los Estados del CCG y el refuerzo de su capacidad para hacer frente a amenazas comunes", ha destacado.

Al Budaiui ha criticado además los "atroces ataques iraníes" contra varios países en el marco de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel y ha ensalzado el nivel de cooperación militar entre los miembros del bloque, al tiempo que ha reseñado que "esta cooperación confirma que la seguridad de los países es una responsabilidad compartida", según un comunicado.

Por el momento no hay detalles sobre dónde estará ubicado este mando militar conjunto o el número de efectivos que serán desplegados por los países del bloque, en medio de las tensiones por la falta de avances tangibles en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán --mediadas por Pakistán y Qatar-- para lograr un acuerdo de paz y poner fin al conflicto.