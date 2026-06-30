Los países del Golfo sancionan a cinco empresas y 16 personas de la estructura financiera de Hezbolá

Archivo - Dirigentes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en una reunión en Kuwait - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han sumado a Estados Unidos al imponer nuevas sanciones contra el partido-milicia chií Hezbolá, que afectan a cinco empresas y 16 personas que participan en su estructura financiera.

Los seis países han tomado esta decisión como miembros del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC, por sus siglas en inglés), del que Washington también forma parte, para "desarticular la capacidad de Hezbolá de explotar el sistema financiero internacional".

Así lo recoge en un comunicado el Tesoro de Estados Unidos, que ya tomó las medidas que este martes han adoptado sus aliados del golfo Pérsico contra Al Qard al Hasán (AQAH), que "se disfraza de ONG" pero "en la práctica mueve fondos ilícitamente a través de cuentas fantasma" para el grupo chií, así como para la entidad que gestiona su contabilidad, Al Jubara

Asimismo figura entre los sancionados Beit al Mal --descrita por el Tesoro como "la tesorería no oficial" de Hezbolá que actúa como "intermediario" entre el grupo y los bancos--, y las firmas Tashilat Sarl y Auditors for Accounting and Auditing, por prestar servicios financieros al grupo chií.

Los seis países han sancionado además a 16 personas, la mayoría de ellas altos cargos de AQAH, además del jefe de la unidad de finanzas de Hezbolá, Ibrahim Alí Daher.