Países musulmanes condenan "enérgicamente" el intento de ataque hutí contra la ciudad saudí de Medina

Archivo - La mezquita del Profeta, en Medina, Arabia Saudí - Ashraf Amra / Zuma Press / Europa Press - Archivo

Qatar y Emiratos Árabes Unidos respaldan todas las "medidas legítimas" de Arabia Saudí para salvaguardar su "soberanía" y "seguridad"

Turquía pide a Riad que se abstenga de tomar medidas que agraven "aún más las tensiones"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, así como el Consejo de Seguridad del Golfo (CCG) y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), han condenado "enérgicamente" este viernes el intento de ataque denunciado esta madrugada por la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí, que ha acusado a las milicias hutíes de Yemen de atacar instalaciones eléctricas en un distrito de la histórica ciudad de Medina, asegurando que es una nueva "provocación" contra "los sentimientos mulsumanes de todo el mundo".

El ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha considerado el intento de ataque como un "grave atentado" contra la santidad de lugares sagrados islámicos y ha enfatizado su "rechazo absoluto" a cualquier agresión contra los "bienes civiles sagrados".

En la misma línea, el ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos ha afirmado que este intento de ataque constituye una "fragante violación" de la soberanía de Riad y que es una "amenaza directa" contra su "seguridad y estabilidad".

Tanto Qatar como Emiratos Árabes Unidos han reafirmado su "apoyo inquebrantable" al Reino de Arabia Saudí y su respaldo a todas las "medidas legítimas" que adopte para salvaguardar su "soberanía, seguridad e intereses".

Por su parte, el ministerio de Exteriores de Turquía ha asegurado que estos "ataques provocadores" que amenazan a Arabia Saudí y el patrinomio sagrado del islam deben cesar "inmediatamente". Sin embargo, las autoridades turcas han pedido contención a Riad para que no tomen medidas que agraven "aún más las tensiones".

Asimismo, tanto el Consejo de Seguridad del Golfo (CCG) y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) han considerado que este "atroz ataque" ha traspasado todos los "límites" y constituye una "grave escalada" en la violación de la "santidad" de los lugares sagrados islámicos.

Ambas organizaciones han reiterado su apoyo a todas las "medidas" que adopte Arabia Saudí para proteger "su territorio", preservar su "seguridad" y salvaguardar el "bienestar de los ciudadanos".

Riad ha vuelto a acusar así a las milicias hutíes --musulmanas aunque de la rama zaidí del chiísmo-- de atacar una ciudad sagrada del islam, tras el alegado conato con dron contra La Meca, que la coalición y las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente denunciaron en septiembre.

Sin embargo, los representantes hutíes rechazaron entonces tales supuestos y lo han vuelto a hacer en esta ocasión. El portavoz del gobierno hutí, Omar al Bujaiti, ha acusado a Arabia Saudí de dedicarse a "fabricar una vez más acusaciones falsas e infundadas contra el pueblo yemení, en una flagrante instrumentalización de los lugares sagrados del islam".