De izquierda a derecha, los primeros ministros de Letonia, Andris Kulbergs; Finlandia, Petteri Orpo; Estonia, Kristen Michal; Suecia, Ulf Kristersson; Dinamarca, Mette Frederiksen; y Polonia, Donald Tusk. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los países pertenecientes al grupo de los 'Nueve del Norte' han mantenido este jueves una reunión en Bruselas en la que han discutido maneras de dar más apoyo a Ucrania, toda vez que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están hablando sobre cómo garantizar la asistencia militar y presupuestaria a Kiev para 2027 y de la propuesta de la Comisión Europea para concederle un nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros.

El encuentro, celebrado en los márgenes del Consejo Europeo que tiene lugar desde primera hora en la capital comunitaria, ha sido organizado por Estonia, y ha contado con la participación de los líderes de Lituania, Letonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Polonia. Los primeros ministro de Irlanda y Alemania, que también forman parte de este formato, no han estado presentes en la reunión.

"Rusia está intensificando sus actividades hostiles en toda Europa, intentando distraernos de Ucrania. No nos dejaremos intimidar ni permitiremos que Moscú debilite nuestro apoyo a Ucrania. Todo lo contrario", ha asegurado en un mensaje en redes sociales el jefe de Gobierno estonio, Kristen Michal.

Según ha desvelado, los 'Nueve del Norte' están trabajando para que Kiev "reciba el apoyo que necesita", y lo harán "presionando por medidas más duras" de la UE contra Rusia, por ejemplo con "sanciones más estrictas" hasta restricciones "más severas" para la entrada de rusos en Europa.

La reunión de los países norteños del bloque comunitario ha sucedido toda vez que este jueves debaten cómo garantizar la financiación a Ucrania para el próximo año, con un préstamo sobre la mesa de 45.000 millones de euros, al que se resisten a contribuir Hungría, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria, lo que ha llevado a Alemania a condicionar su visto bueno al próximo presupuesto europeo a que los Veintisiete asuman su parte del coste de la ayuda.