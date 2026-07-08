Pakistán confirma más de 90 muertos en choques contra "terroristas" en Baluchistán

Archivo - Situación de seguridad tras los ataques coordinados perpetrados por militantes en Baluchistán el pasado febrero. - Europa Press/Contacto/Hussain Ali - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han confirmado este miércoles más de 90 muertos en choques contra "terroristas" en la región de Baluchistán en una serie de operaciones desde el pasado 5 de julio, en un balance que incluye decenas de agentes de seguridad y policías y 54 supuestos "terroristas" integrantes del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

En rueda de prensa, el director general de la Oficina de Relaciones Públicas Interarmas (ISPR), Ahmed Sharif Chaudhry, ha confirmado la muerte de cuatro civiles, 27 policías y 11 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que un total de 54 presuntos terroristas han sido abatidos en los choques vividos en distintos puntos de la región en los últimos días.

El teniente general paquistaní ha pasado revista a las operaciones realizadas contra TTP después de denunciar tres grandes atentados terroristas en los últimos días, episodios que ha calificado de "incidentes terroristas de gran envergadura" que dejan 38 muertos en las filas de las autoridades paquistaníes.

"Os perseguiremos y os haremos daño dondequiera que estéis", ha señalado tras indicar que cuatro civiles murieron en un ataque armado en las afueras de Quetta, entre el 4 y el 5 de julio.

Mientras nueve policías y 15 "terroristas" fallecieron en el ataque a un puesto de control de Ziarat, a lo que le siguieron 18 policías muertos en una operación en curso contra TTP en la citada ciudad Ziarat, con once supuestos miembros del grupo abatidos.

Asimismo, once soldados del Ejército de Pakistán y 14 "terroristas" murieron en choques contra un convoy militar en Bela-Winder, este mismo miércoles, mientras que en dos operaciones militares subsiguientes seis "terroristas" cayeron en Jaran y otros ocho murieron en Dalbandin.

Como suele ser habitual, Islamabad ha señalado a Afganistán detrás de las acciones de TTP tras incidir en que "aporta la mano de obra necesaria para ello". "¿No queréis que Baluchistán prospere? Porque sabéis que Baluchistán es el sustento de Pakistán y su orgullo. Porque sabéis que la prosperidad de Baluchistán es una realidad que nadie puede cambiar", ha afirmado Sharif Chaudhry.

De esta forma ha prometido mano dura contra Kabul, incidiendo en que Pakistán lo tiene "absolutamente claro" y sus Fuerzas Armadas tienen la determinación sobre "qué hacer con ellos" en referencia a los talibán paquistaníes.