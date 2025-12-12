Pakistán convoca al embajador de Noruega por su presencia "injustificada" en una audiencia judicial

El embajador de Noruega en Pakistán, Per Albert Ilsaas - EMBAJADA DE NORUEGA EN PAKISTÁN, EN X

El Gobierno de Pakistán ha convocado este miércoles al embajador de Noruega en Islamabad, Per Albert Ilsaas, en protesta por su asistencia a una vista judicial ante el Tribunal Supremo como observador, una acción que las autoridades pakistaníes han considerado "injustificada" y como una "injerencia" en sus asuntos internos.

"El embajador noruego fue convocado hoy al Ministerio de Exteriores por el secretario adjunto de Asuntos Exteriores (Europa) en relación con su asistencia injustificada a un proceso judicial en Islamabad, lo que constituye una violación del protocolo diplomático y del Derecho Internacional pertinente", ha anunciado el portavoz de la cartera diplomática, Tahir Andrabi, en un escueto comunicado difundido en su página web.

El Ministerio de Exteriores paquistaní ha denunciado asimismo que estas acciones del representante de Oslo en el país asiático constituyen "una injerencia en (sus) asuntos internos", por lo que le ha instado a "que se adhiriera a las normas establecidas en materia de relaciones diplomáticas" en base a la Convención de Viena de 1961.

Esta queja de Islamabad llega un día después de que Ilsaas haya asistido a una audiencia ante el Supremo de Pakistán sobre el recurso presentado por el matrimonio de abogados y defensores de Derechos Humanos Imaan Hazir Mazari y Hadi Ali Chatta, en el marco de una causa abierta en su contra tras la difusión de unos mensajes en la red social X entre 2021 y 2025 en los que criticaban el papel del Ejército paquistaní en violaciones de Derechos Humanos.