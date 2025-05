Pakistán dice que "no permitirá" que India "cruce la línea roja" de incumplir el Tratado de Aguas del Indo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha advertido este viernes que Islamabad "no permitirá" que India "cruce la línea roja" que supone el Tratado de Aguas del Indo, después de que Nueva Delhi suspendiera su participación en el mismo en medio de sus tensiones bilaterales tras el atentado perpetrado en abril contra turistas en la Cachemira india.

"La decisión unilateral e ilegal de India a la hora de no cumplir el Tratado de Aguas del Indo (...) es totalmente lamentable", ha dicho, antes de afirmar que "no puede tomarse como rehén a millones de vidas por objetivos políticos estrechos". "Es algo que Pakistán no permitirá", ha subrayado.

"Nunca permitiremos que esta línea roja sea cruzada", ha manifestado durante una cumbre en Tayikistán, desde donde ha alertado de que la postura de India sobre "convertir el agua en un arma" supone "un punto bajo alarmante", tal y como ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

Las palabras de Sharif han llegado dos días después de que el Ministerio de Exteriores paquistaní acusara al primer ministro de India, Narendra Modi, de "revisionismo histórico" por sus recientes declaraciones sobre el Tratado de Aguas del Indo de 1960, antes de reclamar a Nueva Delhi que "regrese a los principios centrales del orden internacional", en medio de las tensiones bilaterales a pesar del alto el fuego pactado a mediados de mayo.

Modi recalcó recientemente en un mensaje trasladado a "la nueva generación" que el país "fue arruinado" a causa del acuerdo, un mensaje en el que sostuvo que "si se estudia el Tratado de Aguas del Indo, uno se verá sorprendido", después de anunciar la suspensión de este pacto en medio de las citadas tensiones, lo que fue duramente criticado por parte de las autoridades paquistaníes.

El citado tratado, aprobado con la mediación del Banco Mundial --y según el cual India controla los ríos Beas, Ravi y Sutlej mientras que Pakistán controla Chenab, Indo y Jhelum--, ha sobrevivido a las dos guerras a gran escala entre ambos países --en 1965 y 1971-- y a los enfrentamientos transfronterizos de 1999, por lo que su colapso podría suponer un punto de inflexión.