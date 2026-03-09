Pakistán implanta la semana laboral de cuatro días y suspende las clases por la subida del petróleo

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - GOBIERNO DE PAKISTÁN - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado este lunes una serie de medidas para evitar el consumo de combustible tales como la implantación de la semana laboral de cuatro días o la suspensión de las clases durante dos semanas en respuesta al alza del petróleo causada por la guerra de Irán.

"La región entera está en estado de guerra", ha afirmado en un discurso televisado Sharif, que ha asegurado que Islamabad ha puesto en marcha acciones diplomáticas para intentar resolver la situación.

La principal consecuencia ha sido el aumento del precio del barril de petróleo, que ha pasado de 60 dólares a más de 100 desde el inicio del conflicto, ha recordado, al tiempo que ha reconocido la dependencia de Pakistán del crudo que pasa por el estrecho de Ormuz.

Por ello, Sharif ha anunciado "decisiones difíciles a nivel económico y administrativo" para rebajar el impacto de la crisis y "estabilizar la economía".

Las autoridades han anunciado ya un aumento del 20% en el precio fijado para los combustibles, una decisión "tomada con todo el dolor de mi corazón", según Sharif, que advierte de que el precio el petróleo podría aumentar aún más.

El 50% de los trabajadores del sector público y del sector privado tendrán que trabajar desde sus casas, con la excepción de los servicios esenciales y la semana laboral se reducirá a cuatro días, excepto para la banca.

Todos los colegios permanecerán cerrados durante dos semanas empezando desde el viernes de esta semana para reducir el consumo de combustible y toda la educación superior será en formato no presencial.

Además, las administraciones públicas reducirán a la mitad el gasto en combustible durante los dos próximos meses y el 60% de sus vehículos estarán inmovilizados.

En cuanto al Gobierno federal, los ministros, asesores y ayudantes no cobrarán sus salarios durante dos meses, mientras que los diputados tendrán una reducción del 25%. Todos los ministerios reducirán sus gastos un 20% y se cancelarán todos los viajes al extranjero excepto los considerados esenciales. Asimismo se prohíben las cenas oficiales y fiestas de iftar o ruptura del ayuno.

Por todo ello, Sharif ha realizado un llamamiento a la unidad y la responsabilidad ante la crisis. "Nuestra nación necesita unidad y un fuerte sentido de la responsabilidad", ha planteado.

Sharif ha aprovechado además para condenar tanto los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán como la respuesta de Teherán contra los países vecinos aliados de Washington.