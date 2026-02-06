Pakistán mata a unos 25 supuestos talibán paquistaníes en operaciones cerca de la frontera con Afganistán

Miembros de las fuerzas de seguridad de Pakistán en Quetta tras una serie de ataques del grupo separatista Ejército de Liberación Baluche (BLA) el 31 de enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

El Ejército de Pakistán ha anunciado este viernes la muerte de cerca de 25 supuestos miembros del grupo terrorista Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, en el marco de dos días de operaciones en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha indicado en un comunicado que "24 extremistas pertenecientes al grupo dependiente de India Fitna al Juarij --nombre que dan las autoridades de Pakistán al TTP-- han muerto en dos incidentes en Jáiber Pastunjua". Así, ha apuntado que catorce sospechosos "fueron enviados al infierno" en el distrito de Orakzai, mientras que otros diez más fueron "neutralizados" en la localidad de Jáiber.

"Las operaciones de limpieza están siendo llevadas a cabo para eliminar a cualquier otro extremista respaldado por India que sea hallado en la zona, en el marco de la incansable operación antiterrorista 'Azm e Istehkam', aprobada en el Plan de Acción Nacional", ha dicho, antes de incidir en que los militares "continuarán actuando a todo ritmo para acabar con la amenaza del terrorismo respaldado y apoyado desde el extranjero".

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo, lo que ha llegado a desatar enfrentamientos en la frontera con los talibán afganos, con negociaciones en marcha para intentar consolidar el alto el fuego y estabilizar la situación.

El anuncio llega además un día después de que el Ejército de Pakistán diera por finalizada su "exitosa" operación contra milicianos separatistas en la provincia de Baluchistán, que se ha saldado con la muerte de más de 215 "terroristas" y que fue lanzada en respuesta a los ataques perpetrados el 31 de enero por el grupo separatista Ejército de Liberación Baluche (BLA) --al que Pakistán acusa también de tener lazos con India--, que mataron a 36 civiles y 22 miembros miembros de las fuerzas de seguridad.