Pakistán mata a cinco supuestos terroristas en una nueva operación en la provincia de Baluchistán

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de cinco supuestos terroristas en una nueva operación llevada a cabo contra Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo conocido como los talibán paquistaníes, en la provincia de Baluchistán.

Así, ha manifestado en un comunicado que las fuerzas de seguridad "llevaron a cabo en el distrito de Pishin una operación fundamentada en información de Inteligencia, tras los informes sobre la presencia de integrantes de un grupo respaldado por India, Fitna al Juarij", nombre que da desde hace meses Islamabad a TTP.

"Durante la operación, nuestras tropas atacaron eficazmente todo el escondite con múltiples armas. Tras un intenso intercambio de disparos, un terrorista suicida se inmoló cobardemente y otros cuatro terroristas patrocinados por India fueron perseguidos y enviados al infierno", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que los militares recuperaron en el lugar municiones y explosivos, antes de subrayar que los muertos "estaban implicados activamente en numerosas actividades en el área". Además, ha reiterado que el Ejército continuará sus operaciones "para acabar con la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero".

Pakistán ha incrementado sus operaciones en Baluchistán y Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, incluida una a gran escala en la primera provincia a principios de febrero que se saldó con la muerte de más de 215 "terroristas" tras una serie de ataques por parte del Ejército de Liberación Baluche (BLA).

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Islamabad ha acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.