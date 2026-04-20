Pakistán mata a dos supuestos talibán paquistaníes en una nueva operación cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Un soldado paquistaní en Torjam, Pakistán (archivo) - AHMAD KAMAL / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este lunes la muerte de dos supuestos miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo conocido como los talibán paquistaníes, en una operación llevada a cabo en el distrito de Bannu, en Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha indicado en un comunicado que entre los muertos figura un hombre identificado como Uahidulá, alias 'Muktiar', quien figuraba en la lista de los más buscados por su implicación "en numerosas actividades terroristas", incluido su papel en un atentado suicida en febrero que se saldó con la muerte de un teniente coronel.

El segundo fallecido ha sido identificado como "un terrorista suicida", cuyo nombre no ha facilitado, antes de subrayar que ambos "fueron enviados al infierno" y que la operación supone "vengar el acto atroz" que supuso el citado atentado. "La adecuada acción de las fuerzas de seguridad impidió además una gran catástrofe", ha resaltado.

"Las operaciones de limpieza siguen en marcha para eliminar a cualquier otro extremista patrocinado por India que sea hallado en la zona", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que estas ofensivas "continuarán con la máxima potencia para acabar con la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero".

Por otra parte, un agente ha muerto en un tiroteo registrado este lunes en Laki Maruat, en Jáiber Pastunjua, según ha confirmado la Policía, que ha señalado en declaraciones concedidas al diario paquistaní 'Dawn' que el enfrentamiento se ha saldado además con la muerte de dos atacantes.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Responsables afganos y paquistaníes se han citado este sábado en Doha para intentar resover la crisis.