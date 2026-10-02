Pakistán mata a siete supuestos terroristas en una operación cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este viernes a siete supuestos terroristas una operación llevada a cabo en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), situada cerca de la frontera con Afganistán, en medio del aumento de las ofensivas frente a organizaciones armadas que operan en el país centroasiático.

Fuentes de seguridad citadas por la emisora pública Radio Pakistan han indicado que los sospechosos, que serían integrantes del grupo de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, han muerto en una operación en Eidak, en la provincia de Waziristán Norte, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

La operación ha sido lanzada después de los ataques ejecutados el jueves por Pakistán contra presuntos objetivos de TTP en el este de Afganistán, que se saldaron con la muerte de 22 sospechosos. Sin embargo, Naciones Unidas afirmó que los bombardeos habían causado la muerte de al menos diez civiles.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.