Pakistán mata a trece supuestos talibán paquistaníes tras dos "intentos de infiltración" desde Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de trece supuestos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, tras "dos intentos de infiltración" en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán.

Así, ha indicado que los trece sospechosos murieron "durante la desarticulación de dos intentos de infiltración en la frontera entre Pakistán y Afganistán", concretamente en los distritos de Mohmand y Waziristán Norte. En el primero, ocho extremistas "fueron enviados al infierno", mientras que en el segundo fueron "neutralizados" otros cinco hombres armados.

"Estos enfrentamientos demuestran de nuevo las repetidas afirmaciones de Pakistán sobre el abyecto fracaso del régimen de los talibán en Afganistán a la hora de lograr un control efectivo de su lado de la frontera", ha dicho el Ejército en su comunicado, donde reclama a los fundamentalistas que "cumplan con sus obligaciones" e impidan el uso de su territorio para lanzar ataques en Pakistán.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

De hecho, ambos países llevan semanas enzarzados en un nuevo conflicto, de baja intensidad durante los últimos días, a causa de los bombardeos paquistaníes contra objetivos de TTP y Estado Islámico en Afganistán, lo que llevó a los talibán a lanzar ofensivas en la zona fronteriza para responder a estos ataques.