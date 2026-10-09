Pakistán pide a los hutíes el fin "inmediato" de los ataques a Arabia Saudí y reitera su "firme" apoyo a Riad

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (archivo) - Violaine Martin/Un Photo/Dpa - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha reclamado este viernes a los hutíes el fin "inmediato" de los ataques desde Yemen contra Arabia Saudí y ha reiterado su "firme" apoyo a Riad, bajo el Acuerdo de La Meca, del que son parte ambos países y Turquía.

"La milicia hutí debe cesar de inmediato estos ataques. Permaneceremos junto a Arabia Saudí frente a estas amenazas", ha manifestado Sharif en un mensaje en redes sociales, en el que ha denunciado que varios de estos ataques alcanzaron aeropuertos en Riad y Abha, dejando víctimas mortales y heridos.

Así, ha aplaudido la labor de las Fuerzas Armadas saudíes y de la coalición internacional encabezada por Riad, que apoya a las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen, al tiempo que ha trasladado su "solidaridad inquebrantable" a las autoridades y la población saudí.

"En consonancia con el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca y las recientes decisiones adoptadas por su Comité Estratégico de Política y Defensa, nuestro compromiso con la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del Reino es firme", ha explicado Sharif, quien ha respaldado "plenamente" el "derecho legítimo" de Arabia Saudí a hacer frente a estos ataques.

Los firmantes del citado acuerdo acordaron el 5 de octubre el despliegue de fuerzas militares y capacidades en territorio de Arabia Saudí, en el marco de una reunión de emergencia celebrada en Riad para abordar el conflicto con los hutíes y los ataques de los rebeldes contra el país, intensificados durante las últimas semanas.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.