Pakistán pide a Singapur "facilitar" la vuelta de marineros iraníes y paquistaníes en buques incautados por EEUU

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, en una fotografía de archivo- Europa Press/Contacto/PPI

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha reclamado este viernes a las autoridades de Singapur que "faciliten" la repatriación de más de diez marineros paquistaníes y 20 iraníes que se encuentran en buques incautados por Estados Unidos cerca de aguas singapurenses.

"He hablado con el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, y le he pedido el apoyo de Singapur para facilitar el bienestar y la repatriación de once marineros paquistaníes y 20 iraníes, a bordo de buques incautados por las autoridades estadounidenses y que se encuentran actualmente cerca de aguas singapurenses", ha dicho Dar.

Así, ha resaltado en un mensaje en redes sociales que también ha hablado del tema con su homólogo de Irán, Abbas Araqchi. "Mantenemos una coordinación estrecha sobre este asunto. Pakistán también está dispuesto a facilitar la repatriación segura de ciudadanos iraníes de Pakistán", ha manifestado.

"Apreciamos la cooperación y el apoyo que Singapur está brindando", ha reseñado Dar, quien ha agregado que Islamabad "se está coordinando estrechamente con las autoridades estadounidenses y otras para garantizar la seguridad, el bienestar y el regreso lo más pronto posible" de los marineros paquistaníes.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.