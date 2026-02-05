Pakistán pone fin a su operación contra separatistas en Baluchistán con la muerte de más de 215 "terroristas"

Militares del Ejército de Pakistán en los alrededores de Peshawar (archivo) - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves el fin de su "exitosa" operación contra milicianos separatistas en la provincia de Baluchistán, que se ha extendido durante varios días y se ha saldado con la muerte de más de 215 "terroristas", además de más de 35 civiles y una veintena de miembros de las fuerzas de seguridad.

La operación fue lanzada en respuesta a los ataques perpetrados el 31 de enero por el grupo separatista Ejército de Liberación Baluche (BLA), cuyos milicianos irrumpieron en escuelas, bancos, mercados y sedes de las fuerzas de seguridad, matando a 36 civiles y 22 miembros agentes, según el balance facilitado por las autoridades el país centroasiático.

El Ejército paquistaní ha recalcado en un comunicado que la operación "ha concluido con éxito" y ha asegurado que incluyó "una serie de operaciones coordinadas, rápidas e impulsadas por información de Inteligencia" para hacer frente a "elementos terroristas patrocinados por India que buscan alterar la paz y el desarrollo al atacar a civiles inocentes".

Así, ha reseñado que las operaciones arrancaron en Panjgur y Harnai debido a las informaciones de Inteligencia sobre "la presencia de elementos terroristas que suponían una amenaza inminente para la población", una primera fase en la que "fueron eliminados 41 terroristas afiliados con redes vinculadas a India".

"Las respuestas agresivas y firmes de las valientes fuerzas de seguridad impidieron de forma efectiva los desesperados ataques de Fitna al Hindustan --nombre que da Pakistán al BLA-- para desestabilizar la paz en Baluchistán", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que la totalidad de las operaciones de los últimos cinco días ha supuesto "enviar al infierno a 216 terroristas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que las operaciones han permitido además "degradar de forma significativa la cúpula y las estructuras de mando y control y capacidades operativas de estas redes terroristas", así como "la incautación de armas de fabricación extranjera, municiones, explosivos y equipamiento".

"Las Fuerzas Armadas paquistaníes permanecen firmes en su determinación de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones en el marco del Plan de Acción Nacional del Gobierno. Las operaciones antiterroristas continuarán con determinación total hasta la completa eliminación de las amenazas terroristas", ha zanjado.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha acusado a India de respaldar actos de terrorismo a través de diversos grupos tras la "victoria" de Islamabad en el breve conflicto desatado el año pasado por un nuevo repunte de las tensiones en la región de Cachemira, en disputa desde hace décadas.

"Una paz duradera en el sur de Asia no podrá ser establecida hasta que India abandone sus planes agresivos y expansionistas y sus nefastas conspiraciones", ha dicho durante un acto en conmemoración del Día de Solidaridad con Cachemira, en el que ha afirmado que "la victoria (paquistaní en el citado conflicto) revivió a nivel global la causa cachemirí y enterró la narrativa diplomática de India".

"La victoria de Pakistán fue, en esencia, una victoria también para los cachemiríes. India no tiene más opción que dar a los cachemiríes el derecho a la autodeterminación", ha argüido, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV, al tiempo que ha advertido de que "India recibirá una respuesta inolvidable en cada frente que abra".