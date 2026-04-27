Pakistán trata con Reino Unido y Canadá sus esfuerzos de mediación entre Irán y EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, interviene en la ONU. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha tratado este lunes con sus homólogas de Reino Unido, Yvette Cooper, y Canadá, Anitta Anand, los esfuerzos en marcha para la mediación entre Irán y Estados Unidos, en un momento en el que los contactos directos están en el aire en medio de la tregua sin un plazo fijo de tiempo puesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la espera de que Irán acuerde un pacto.

Según informa el Ministerio de Exteriores paquistaní, Dar ha mantenido sendas conversaciones para informar de lo último en el proceso diplomático después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, viajara a Islamabad este pasado fin de semana, en dos ocasiones.

"Hablaron sobre los últimos acontecimientos en la situación regional. La ministra de Exteriores de Reino Unido valoró positivamente la facilitación por parte de Pakistán y sus continuos esfuerzos para promover el diálogo y la diplomacia", ha informado sobre el contacto con Cooper, con la que coincide en la importancia de un "compromiso sostenido para la paz y la estabilidad en la región".

Por su parte, en el contacto con Anand trataron los esfuerzos en curso para promover la paz y la estabilidad, incidiendo en el "compromiso continuo" de Islamabad "con el diálogo y la diplomacia".

La cita ha servido igualmente para pasar revista a las relaciones entre Pakistán y Canadá, "incluida la cooperación en comercio, agricultura y otros sectores", apuntando a intercambios de alto nivel para seguir fortaleciendo los lazos entre Pakistán y Canadá.