Palestina aplaude el veto de Londres al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas - Matteo Nardone / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha celebrado este martes el veto anunciado por Reino Unido al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania, al considerarlo como un "paso en la dirección correcta", y ha emplazado a acompañar la medida con "acciones internacionales vinculantes" para detener la expansión de los asentamientos.

La Presidencia palestina ha mostrado su "satisfacción" ante la decisión anunciada en la víspera por el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, prohibiendo la importación de productos procedentes de los asentamientos "coloniales" israelíes construidos en Cisjordania y ha instado a "todos" los países europeos y "amigos" a seguir el ejemplo de Reino Unido.

En un comunicado en el que también ha aplaudido la imposición de sanciones a otro grupo de colonos extremistas, ha valorado las nuevas medidas de Londres como "un paso importante" para hacer frente a lo que ha considerado de "sistema de asentamientos (...) y a sus violaciones" contra los palestinos.

Para la Autoridad Palestina se trata de una "postura avanzada, que reafirma una vez más la ilegalidad" de los asentamientos israelíes en Cisjordania así como la "necesidad" de tomar decisiones "prácticas y concretas" para hacer que quienes cometen "delitos relacionados con la colonización y la violencia" rindan cuentas por ello.

El anuncio del Ejecutivo de Andy Burham "representa un paso en la dirección correcta, en consonancia con el Derecho Internacional (...) y envía un mensaje claro de que la comunidad internacional no aceptará que continúen la expansión de los asentamientos coloniales, la confiscación de tierras y el desplazamiento forzoso del pueblo palestino".

Con todo, la institución encabezada por Mahmud Abbas ha insistido en que hay que "acompañar" estas medidas con otras "acciones internacionales vinculantes", entre las que destaca las sanciones a los "funcionarios responsables" de la violencia cometida por los colonos, en una velada referencia a los ministros israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich --quienes han pedido en reiteradas ocasiones la anexión de Cisjordania.

Por otra parte, ha valorado el "compromiso" de Reino Unido con la solución de dos Estados, para lo cual es "esencial" detener la expansión de los asentamientos y poner fin a la "ocupación" israelí.

Reino Unido ha adoptado estas medidas en coordinación con Francia y Canadá, que tomarán acciones similares para prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales. Londres ha recordado que se suman así a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han adoptado o iniciado el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.