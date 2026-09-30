Palestina condena el ataque de colonos israelíes contra Jalud, en Cisjordania

Archivo - Palestinos inspeccionan vehículos calcinados tras un ataque de colonos judíos contra viviendas palestinas en Jalud, Cisjordania - Nasser ishatyeh / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Estado de Palestina ha condenado este martes el ataque de un centenar de colonos israelíes contra la localidad de Jalud, en el norte de Cisjordania, así como a la incursión de otro grupo de colonos en la localidad de Beitunia, más al sur, acusando al Ejército de Israel de otorgar "protección militar" a los asaltantes en este último caso.

"Un feroz ataque de terrorismo colono: más de 100 colonos irrumpieron en Beitunia bajo protección militar y atacaron vehículos palestinos", ha afirmado en redes la ministra de Exteriores palestina, Varsen Agabekian Shahin, aparentemente entrelazando ambos eventos.

Asimismo, ha denunciado que, en la incursión de Beitunia, al sudoeste de Ramala, los asaltantes contaron con "protección militar", como ha recogido la agencia palestina WAFA, que ha indicado que los colonos izaron banderas israelíes en preparación para preparar la celebración de rituales talmúdicos.

En este marco, la jefa de la diplomacia palestina ha denunciado que se trata de "intimidación facilitada por la fuerza militar". "Respeten el Derecho Internacional. Pongan fin a la impunidad", ha reivindicado.

Shahin ha rechazado así los ataques acontecidos en la víspera, de los cuales el de Jalud ha llegado a ser condenado por las autoridades de Israel, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque, pese a las cifras de asaltantes, ha achacado lo ocurrido a "un puñado de alborotadores que no representan a los colonos que respetan la ley en Judea y Samaria", nombre bíblico de Cisjordania que las autoridades usan para referirse a este territorio palestino.