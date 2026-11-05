Palestina denuncia demoliciones en una comunidad beduina de Jerusalén y alerta de más desplazamientos forzados

Las fuerzas israelíes derriban la vivienda del de un preso palestino al noroeste de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada (archivo) - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado el inicio de las demoliciones ejecutadas por las autoridades de Israel en la comunidad beduina de Bir al Maskub en la gobernación de Jerusalén, en el centro de Cisjordania y dentro del área contemplada por el proyecto de asentamientos israelíes E1, una operación que ha supuesto la destrucción de cerca de la mitad de las estructuras del poblado y el desplazamiento de sus habitantes.

Según ha denunciado el Ministerio, las demoliciones han afectado a cuatro conjuntos de edificaciones residenciales. Además, las autoridades israelíes han distribuido órdenes de derribo sobre todas las construcciones que permanecen en pie, lo que sitúa a toda la comunidad bajo la amenaza de un nuevo desalojo forzado, ha advertido Exteriores en un comunicado.

En este sentido, las autoridades palestinas han acusado al actual Gobierno israelí de acelerar la aplicación de proyecto para consolidar hechos consumados durante el periodo de transición política abierto en Israel. Según la nota ministerial, el plan pretende fragmentar Cisjordania, separar Jerusalén Este de su entorno palestino y comprometer la existencia de un futuro Estado palestino conforme a las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967, con Jerusalén como capital.

El Ministerio ha presentado estas actuaciones como una "grave violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario" que, además contravienen las resoluciones internacionales u las posiciones contrarias a los asentamientos, la anexión y el desplazamiento forzoso, incluidas las expresadas por la Administración estadounidense.

Asimismo, ha advertido de que estas medidas amenazan con hacer inviable la solución de dos Estados y eliminar las perspectivas de alcanzar la paz y la estabilidad regionales.

Ante esta situación, el Ejecutivo palestino ha reclamado a la comunidad internacional y al Gobierno de Estados Unidos que asuman sus responsabilidades políticas y legales, y actúen "e inmediato para detener las operaciones de demolición" para evitar que las expulsiones se extiendan a las demás comunidades beduinas del área de E1.

Por último, las autoridades palestinas han exigido a Israel que ponga fin a sus planes de expansión de asentamientos y a las medidas de anexión y desplazamiento forzoso, impidiendo la consolidación de hechos sobre el terreno que perjudiquen las posibilidades de una solución pacífica.

El objetivo, ha concluido, debe ser acabar con la ocupación israelí y garantizar los derechos legítimos del pueblo palestino, incluido el establecimiento de un Estado independiente con capital en Jerusalén.

Esta denuncia llega después de que el Ejército de Israel haya dado por terminada la operación que lanzaron once días atrás en Hebrón, una de las ciudades más importantes de Cisjordania, después del ataque a tiros que costó las vidas de dos de sus militares.

Todo ello, en medio de un nuevo repunte de los ataques de colonos israelíes en Cisjordania, donde se registraron hasta 397 agresiones entre el 1 y el 26 de octubre, el máximo mensual desde que comenzó la serie, en 2006, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).