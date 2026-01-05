Palestina inaugura su Embajada en Londres

Husam Zomlot, embajador palestino en Reino Unido. - Aaron Chown/PA Wire/dpa

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Palestina ha inaugurado este lunes de manera oficial su Embajada en el oeste de Londres, en una pequeña ceremonia encabezada por su representante, Husam Zomlot, como parte del reconocimiento británico del Estado palestino en septiembre de 2025.

"¡Qué gran manera de comenzar un nuevo año juntos, marcando un hito importante en la relación británico-palestina! Y poner fin al largo camino del pueblo palestino hacia la libertad y la autodeterminación", ha celebrado, agradeciendo al Gobierno británico por "hacer esto posible".

"Este es un día de esperanza, un día de firmeza y un día que recuerda al mundo que la paz no solo es posible, sino inevitable cuando se basa en la justicia, la dignidad, la igualdad y el reconocimiento mutuo", ha enfatizado Zomlot a las puertas de lo que antes se reconocía como la Misión Palestina en Reino Unido.

Zomlot ha destacado que este cambio de denominación "representa mucho más que una formalidad" y supone "un cambio de rumbo" que refleja "una realidad que reconoce inequívocamente", el "derecho inalienable a la soberanía estatal y a la igualdad entre las naciones".

"Para generaciones de palestinos en Gaza, en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este, en los campos de refugiados y en toda la diáspora, esta Embajada representa la prueba de que nuestra identidad es innegable. Nuestra presencia no puede ser borrada", ha enfatizado el embajador.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen el Estado palestino --entre ellos España--, Reino Unido, Canadá, o Australia no lo hicieron hasta septiembre de 2025, en plena crisis humanitaria causada por los cruentos ataques del Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza y en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que auspició Naciones Unidas a petición de Francia y Arabia Saudí.