Palestina pide una respuesta a la comunidad internacional ante el apoyo de EEUU a anexiones en Cisjordania

Publicado 10/06/2019 17:36:41 CET

VARSOVIA, 10 Jun. (Reuters/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al Maliki, ha pedido a la comunidad internacional una respuesta ante las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, en las que ha afirmado que Israel "tiene derecho" en determinadas circunstancias a anexionarse "parte" de la Cisjordania palestina bajo ocupación militar israelí desde 1967.

"Está claro que la comunidad internacional debería responder", ha declarado Al Maliki durante una visita a Varsovia. Al Maliki ha advertido de que este tipo de actitudes buscan ayudar a Israel a anexionarse parte de la Cisjordania ocupada.

"Bajo ciertas circunstancias, creo que Israel tiene derecho a mantener parte de Cisjordania, no toda", dijo Friedman en una entrevista publicada por 'The New York Times'.

El Gobierno palestino ha reaccionado informando de que está estudiando presentar una queja ante el Tribunal Penal Internacional por estas declaraciones.

"¿En qué realidad se basa para decir esto? ¿En el Derecho Internacional que prohíbe las anexiones de territorio por la fuerza? ¿O en la realidad impuesta por las autoridades de la ocupación?", se ha preguntado el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino en una nota oficial. "Esta persona es una analfabeta en política, Historia y geografía", ha remachado.

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha puesto estas declaraciones como ejemplo del "profundo sesgo" de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha justificado ante estas actitudes medidas como la decisión de no participar en la conferencia de donantes convocada por Estados Unidos para este mismo mes en Bahréin.

Al Fatá, el partido del Gobierno palestino, ha denunciado que dicha anexión supondría una "flagrante violación" del Derecho Internacional y de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En respuesta, fuentes de la Administración Trump han recordado que Israel no ha presentado ningún plan de anexión de Cisjordania y han asegurado que no se está abordando esta anexión en los contactos con Estados Unidos.

El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, prometió en abril, en plena campaña electoral, que anexionaría gradualmente todas las colonias judías de Cisjordania. Sin embargo, el fracaso en las negociaciones para la formación de un gobierno de coalición han aplazado cualquier decisión a después de la repetición de las elecciones.

Mientras, Trump ultima una propuesta de acuerdo de paz entre palestinos e israelíes, aunque Friedman ha matizado que la iniciativa aspira a mejorar la vida diaria de los palestinos y no cree que sirva para lograr una "solución permanente" al conflicto.