Palestina tilda de "crimen de guerra" la interceptación de la flotilla por parte de Israel en el Mediterráneo

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha tildado de "crimen de guerra" el abordaje por parte de la Armada de Israel de más de una veintena de embarcaciones que eran parte de la Global Sumud Flotilla, deteniendo a los activistas que iban a bordo, incluidos una treintena de españoles, cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado "firmemente" en un comunicado las acciones de Israel, llevadas a cabo en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, y ha subrayado que "este crimen tiene como objetivo los movimientos internacionales de base destinados a romper el cerco impuesto a la Franja de Gaza y apoyar al pueblo palestino".

Así, ha resaltado que "este ataque supone una grave violación del Derecho Internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y representa una grave violación de los principios del Derecho Internacional Humanitario", especialmente al "actuar contra una iniciativa pacífica, civil y humanitaria".

La cartera ha expresado su preocupación por la situación de los activistas y ha reseñado que Israel "es totalmente responsable de su vida y su seguridad", antes de reiterar que el bloqueo israelí a Gaza "obstruye la aplicación del plan del presidente (estadounidense, Donald) Trump y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo que socava cualquier horizonte político auténtico u oportunidad para lograr la paz".

"Israel no tiene soberanía sobre la tierra, el mar o el espacio aéreo del Estado de Palestina", ha manifestado, antes de reclamar a la comunidad internacional que "cumplan con sus responsabilidades legales y morales" e "impongan sanciones a Israel" por estas acciones, además de "ejercer presión para romper el cerco, lograr la liberación inmediata de los activistas y garantizar la protección de las misiones humanitarias".

Por último, ha alabado a todos los que participan en la Global Sumud Flotilla o la apoyan y ha ensalzado "su valor y sus nobles posturas humaitarias". "Su mensaje será una fuente de orgullo y valor para el pueblo palestino", ha zanjado la cartera de Exteriores palestina a través de su comunicado.