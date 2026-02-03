Un palestino de 19 años muere de un disparo en la cabeza a manos del Ejército israelí en Jan Yunis

Archivo - Una ambulancia a su llegada a un hospital de la Franja de Gaza tras un ataque del Ejército israelí - Europa Press/Contacto/Hashim Zimmo, Hashem Zimmo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un palestino de 19 años ha muerto este martes de un disparo en la cabeza a manos del Ejército israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre del año pasado.

El Hospital Nasser ha identificado a la víctima como Ahmed Muhamad Ahmed Abdel Aal, quien ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza por parte de efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El ataque ha tenido lugar en la zona de Al Maslaj, en el sur de la citada localidad, según recogen la agencia de noticias palestina Sanad y el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Al menos cuatro palestsinos, entre ellos un niño de tres años, han muerto en la víspera a causa de nuevos ataques del Ejército israelí contra el enclave. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado durante la misma jornada a 526 los muertos y a 1.447 los heridos por los ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, al tiempo que han cifrado en 71.800 los muertos y en 171.555 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023.