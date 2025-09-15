Un palestino muerto tras ser tiroteado cuando intentaba saltar el muro de separación en Jerusalén

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto este lunes cuando escalaba el muro de separación levantado por Israel en Jerusalén y fue detectado por las fuerzas de seguridad israelíes, que abrieron fuego, según la versión israelí.

El incidente se ha producido en el barrio de Al Ram, en el norte de Jerusalén, muy cerca del túnel por el que se colaron dos palestinos la semana pasada y mataron a seis personas en la estación de autobuses de Ramot, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

La Policía Fronteriza de Israel ha indicado que está activa en la zona en "una operación activa para evitar la infiltración de terroristas desde Cisjordania" y que detectaron que Hantuli estaba escalando el muro. "El sospechoso ha sido tiroteado y neutralizado y después el personal sanitario ha confirmado su muerte", ha explicado.

El fallecido ha sido identificado como Sanad Hantuli, según recoge el portal palestino de noticias IMEMC. La Media Luna Roja Palestina ha confirmado la muerte de un individuo en esa zona. El fallecido vivía en Silat al Dhaher, al sur de Yenín.

Testigos presenciales han asegurado que los militares israelíes dispararon contra varios trabajadores cuando intentaban entrar en Jerusalén a través de una brecha en el muro de separación levantado por Israel en Cisjordania, que sería la misma utilizada la semana pasada por los responsables del ataque de Ramot, según esta versión.