Un palestino muerto y varios heridos en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Un cadáver palestino en el Hospital Al Shifa de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto y varios más han resultado heridos este domingo en un ataque israelí en el centro de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Además se han constatado varios ataques de artillería israelí en varios puntos del enclave palestino.

En el ataque de Jan Yunis un dron israelí ha bombardeado a un grupo de palestinos que estaban reunidos en el centro de la localidad. La explosión ha acabado con la vida de Abdulá Ahmed Abú Mustafá. El Hospital Al Nasser ha confirmado la recepción de un cadávere y de dos personas heridas como resultado de este ataque.

Asimismo, Israel ha bombardeado con artillería y disparos de vehículos militares el este y el sur de Jan Yunis, el este del campamento de refugiados de Al Bureij y en el noreste de la ciudad de Gaza. Buques de guerra israelíes han disparado también desde las aguas gazatíes contra la parte costera de la ciudad.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha informado este domingo que desde el 11 de octubre, fecha en la que entró formalmente en vigor el alto el fuego, han muerto 871 personas y 2.562 han resultado heridas tras sumar seis fallecidos durante las jornadas del viernes y el sábado. Entre estos últimos muertos dos son recientes y cuatro son cadáveres recuperados de entre los escombros.

En total, desde el 7 de octubre de 2023 han fallecido 72.763 personas en la Franja de Gaza y 172.664 han resultado herias.

Por otra parte, continúan los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y cinco palestinos han resultado heridos en la localidad de Al Maniya, al sureste de Belén. Los colonos han apalizado y rociado con gas pimienta a varias personas, les han robado teléfonos móviles, destruido varios teléfonos y se han llevado la llave de un vehículo.

También ha habido ataques de colonos en Sinyil, al noreste de Ramala, donde han asaltado varias viviendas y han realizado rituales talmúdicos en la zona. El Ejército israelí ha lanzado además varias incursiones en la que ha detenido a varias personas en distintos puntos de Cisjordania como Osarin, Nablús, el campo de refugiados de Al Ain, Zauata, Beit Iba y Azun.