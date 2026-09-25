El PAM se abre a alianzas con todos los partidos, incluido el islamista PDJ, tras su victoria en Marruecos

Una persona vota en las elecciones legislativas celebradas el 23 de septiembre de 2026 en Marruecos (archivo) - Aissa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), vencedor de las elecciones legislativas celebradas este miércoles en Marruecos, ha asegurado que no cierra la puerta a las alianzas con cualquier partido de cara a formar Gobierno, incluido el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ), cuyo líder ha descartado ya cualquier acuerdo y ha afirmado que será parte de la oposición.

Fátima Zahra el Mansuri, coordinadora política del PAM, ha hecho un llamamiento a la cautela y ha recordado que aún hay que esperar a que el rey Mohamed VI nomine el encargado de ensamblar el próximo Ejecutivo, que debería salir de las filas del PAM como vencedor de las elecciones, de cara a empezar a hablar sobre posibles alianzas.

"No descartaremos a nadie en las discusiones sobre alianzas y respetamos a todos los partidos políticos", ha dicho, incluyendo al PDJ, cuyo líder, Abdelilá Benkirán, ha criticado con dureza al PAM durante la campaña, tal y como ha recogido el portal marroquí de noticias Le360.

"Consideramos que el PDJ no es solo su secretario general, sino un partido que estuvo dirigiendo dos mandatos consecutivos", ha señalado El Mansuri, en referencia al periodo del partido islamista al frente del Gobierno entre 2011 y 2021, cuando sufrió un batacazo electoral que le mandó a la oposición y permitió la formación de una coalición de tres partidos, entre ellos el PAM.

Así, ha reconocido que su partido "tiene grandes diferencias" con el PDJ, sobre todo en temas sociales, si bien ha incidido en que ella "no reduciría a todos los militantes del PDJ a las declaraciones irrespetuosas de Benkirán", quien el jueves aseguró que "no hay posibilidad de participar en un Gobierno encabezado por el PAM".

Benkirán, quien ha considerado "muy positivos" los resultados obtenidos por su partido --que ha logrado resurgir y pasar de los trece a los 54 escaños, tras tener 125 en su última etapa en el Ejecutivo--, ha desvelado que el Consejo Nacional de la formación celebrará este fin de semana una reunión para fijar su posición de cara a la nueva etapa en Marruecos.

El ministro del Interior marroquí, Abdeluafi Laftit, confirmó el jueves que el PAM marcha en cabeza del recuento en las elecciones a la Cámara de Representantes con 97 escaños, con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición, en segundo lugar con 66 escaños. De esta forma, ambos partidos intercambiarían puestos respecto a los comicios de 2021.

En tercer lugar figura el Partido Istiqlal (PI), la tercera pata de la coalición, que mantiene el tercer puesto que ya obtuvo hace cinco años al hacerse con 65 escaños, solo uno menos que el RNI. Por detrás está el PDJ, quien ha logrado recuperarse parcialmente del varapalo de 2021 en unas elecciones que han estado marcadas por la elevada abstención, superior al 60%.

Laftit especificó que la tasa de participación fue del 38,08%, confirmando los análisis que apuntaban a una fuerte abstención, especialmente entre los jóvenes, en unas elecciones marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.

El dato de participación supone un claro descenso con respecto a las últimas elecciones de 2021, cuando fue del 50,88% y está también por debajo del registrado en 2016, cuando se situó en el 42,27% en 2016, si bien es superior al 37% que se registró en los comicios de 2007, hasta ahora la cifra más baja.