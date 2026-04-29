Panamá reafirma la "neutralidad" del canal de Panamá y pide "preservar la estabilidad" en el tránsito marítimo

Archivo - El Canal de Panamá en una imagen de archivo - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Panamá ha reafirmado la "neutralidad" del Canal de Panamá ante las recientes tensiones entre Washington y Pekín y la "necesidad de preservar la estabilidad" en las vías de tránsito marítimo, en medio de las restricciones en el estrecho de Ormuz a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, ha subrayado durante una conversación con su homólogo de Israel, Gideon Saar, "la importancia de la neutralidad del Canal de Panamá como pilar para el comercio global, así como el rol estratégico del país como hub logístico internacional", según un comunicado publicado por la cartera panameña.

Asimismo, ha destacado "la necesidad de preservar la estabilidad en rutas clave para el tránsito marítimo y energético", al tiempo que ha mostrado su "preocupación" por la situación en Oriente Próximo, "reiterando su compromiso con la paz, el Derecho Internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas en el marco de Naciones Unidas".

"Ambas partes coincidieron en fortalecer la relación bilateral y dar continuidad a la cooperación técnica en áreas como gestión de recursos hídricos y agricultura", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "Panamá reitera su vocación de diálogo, su apego al multilateralismo y su compromiso con la estabilidad y la seguridad internacionales".

Apenas unas horas antes, Estados Unidos y otros cinco países americanos --Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago-- acusaron a China de "politizar el comercio marítimo" con una "presión económica selectiva" manifestada a través de acciones que, según los firmantes, "han afectado a los buques con bandera panameña" últimamente.

"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida. Todo intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todos", sostuvieron, tras la controversia surgida por las retenciones de buques con bandera panameña en puertos de China.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó estos sucesos con la decisión del Tribunal Supremo de Panamá de no prorrogar las concesiones de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal a la empresa china CK Hutchison, tras lo que las autoridades del país centroamericano tomaron el control de las mismas, a raíz de peticiones en este sentido desde Washington.