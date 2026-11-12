El papa León XIV regresa "a su patria" en Perú pidiendo "concordia y justicia" para abordar las tensiones del pasado

El papa León XIV saluda a la gente a su llegada a Lima, Perú. - Daniel Dal Zennaro / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha iniciado este miércoles su visita apostólica a Perú --país del que posee la nacionalidad desde 2015-- con un llamamiento a la concordia, el diálogo democrático y el cuidado de los más vulnerables, en el marco de una gira sudamericana que ya le ha llevado por Argentina y Uruguay.

El Pontífice ha aterrizado en Lima procedente de Buenos Aires y ha sido recibido con honores militares por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Tras saludar a cientos de fieles en su recorrido en papamóvil hacia el centro de la capital y mantener una reunión privada con la mandataria en el Palacio de Gobierno, León XIV ha encabezado un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de la capital.

Durante su intervención, el Santo Padre ha expresado su "profunda gratitud" por regresar a la que ha definido como "su patria", recordando sus años de labor pastoral al frente de la Diócesis de Chiclayo.

Ante los representantes de los poderes del Estado, el Papa ha instado a abordar las tensiones del pasado "con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia", y ha recordado que la política debe ejercerse como servicio al bien común, escuchando especialmente a las comunidades andinas y amazónicas más alejadas.

Asimismo, León XIV ha puesto el foco en los desafíos sociales y económicos del país, reclamando dignidad laboral para agricultores, pescadores y comerciantes, protección para las mujeres que sostienen los comedores populares y garantías jurídicas frente al avance de la inteligencia artificial y la explotación de los recursos naturales. También ha tenido palabras de aliento para las familias afectadas por la inseguridad ciudadana, subrayando que la paz cotidiana implica poder "salir a trabajar sin temor".

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori ha celebrado que Perú recibe al Pontífice "con el corazón abierto" y ha coincidido en señalar que esta visita representa un llamado a la reconciliación nacional y a la búsqueda de convergencias, advirtiendo de que "ningún país puede vivir prisionero de sus heridas".

La agenda del Papa en territorio peruano se prolongará hasta el lunes 16 de noviembre e incluye desplazamientos a las regiones de Lambayeque, Ucayali, Cajamarca y Cusco.