Paralizados los vuelos de repatriación de Dubái a Tel Aviv tras el incidente a bordo del avión de Flydubai

Un vuelo de Flydubai aterriza en Israel (imagen de archivo) - Jamal Awad/dpa

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vuelos de repatriación para devolver a su país a los ciudadanos israelíes en Dubái se encuentran ahora mismo suspendidos después de que Emiratos Árabes Unidos revocara a los aviones de aerolíneas israelíes su permiso de aterrizaje.

Miles de pasajeros israelíes se quedaron en tierra en Dubái a raíz del incidente ocurrido la semana pasada en un vuelo de Flydubai; un presunto "ataque terrorista" efectuado por el copiloto del aparato que obligó al vuelo FZ1073 a iniciar un aterrizaje de emergencia.

El aparato acabó aterrizando en territorio saudí con sus 174 pasajeros y una tripulación de ocho miembros. Todos ellos recibieron la "atención necesaria", y continuaron su viaje a Tel Aviv a excepción del capitán y el copiloto, que fueron hospitalizados en la ciudad de Tabuk.

La aerolínea israelí Arkia "ha contactado con todas las partes pertinentes para recuperar la autorización y operar los vuelos", según ha informado en un comunicado.

"Lamentablemente, estos esfuerzos no han tenido éxito hasta el momento, por lo que nos vemos obligados a cancelar los vuelos", ha añadido en su nota.

Los primeros vuelos israelíes desde Dubái comenzaron a aterrizar a última hora del viernes en el aeropuerto israelí de Ben Gurión. Hasta ahora han regresado casi 7.500 pasajeros israelíes, según informó ayer el Ministerio de Transportes israelí.