París y Berlín defienden su sitio en conversaciones sobre Ucrania mientras socios reclaman una única voz UE

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, durante una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas - GAETAN CLAESSENS - Archivo

Kallas reivindica su papel y el de Costa como interlocutores de la UE y Meloni insiste en coordinar un nombre y un mandato

DUBLÍN, 12 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han defendido este jueves desde Dublín el sitio que ocupan en las conversaciones de paz para Ucrania en el formato conocido como 'E3' --París, Berlín y Londres--, después de que varios líderes de la Unión Europea hayan reclamado que sea una única voz "coherente" la que represente al bloque en cualquier negociación.

"No veo mayor problema en que siga siendo así, lo importante es que Rusia se siente a la mesa y esté dispuesta a entablar conversaciones. Todo lo demás irá encajando por sí solo", ha argumentado Merz en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que reúne a cerca de medio centenar de mandatarios europeos.

Entre ellos está el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien al inicio del encuentro ha avisado de la "necesidad de asegurar que Europa pasa a ser una parte habitual en estas negociaciones y que tiene previsto verse más tarde también en Dublín con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, tras su paso por Moscú.

Así las cosas, Merz ha insistido en que en la mesa de negociación deben estar estadounidenses y europeos junto a Ucrania y Rusia, porque "sólo así será posible entablar un diálogo", y, preguntado por la posibilidad de designar a un representante de la Unión, el alemán ha querido dejar claro que a su juicio hay ya un formato "probado" y consolidado, en referencia al E3 --Francia, Alemania y Reino Unido-- más Polonia e Italia.

"Lo importante es que Rusia se siente a la mesa y esté dispuesta a dialogar. El resto irá encajando", ha continuado, para apuntar después que "no se tarta de nombres propios", sino de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "esté dispuesto" a entablar conversaciones con esos interlocutores.

De manera similar, Macron ha ahondado en la necesidad de que Europa tenga una "visión clara y unida" con respecto a Ucrania y que el "formato" para cada situación debe ser definido en función del fondo, poniendo como ejemplo la Coalición de Voluntarios puesta en marcha en 2025.

"Es necesario que retomemos la iniciativa de discutir con Rusia en (nivel) europeo y será en ese momento que se definirá el formato", ha argumentado el presidente galo, para quien el marco del E3 "se ha impuesto como un formato pertinente en términos de seguridad".

LOS 27 LO DEBATIRÁN ESTE VIERNES

Sin embargo, pese a la seguridad de París y Berlín, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abordarán este asunto el viernes en una cumbre informal a nivel de los 27 --aún en Dublín--, después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mostraba su malestar en una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, por la falta de coordinación de los líderes de la UE y la necesidad de decidir un interlocutor que hable con voz única.

"Necesitamos identificar quién, en una fase que podría acelerar las negociaciones, que sería una buena noticia, debería representar los intereses europeos y con qué mandato", ha insistido la mandataria italiana a su llegada al primer día de cumbre en la capital irlandesa; al tiempo que ha asegurado que el que Italia estuviera o no representada "no cambia en nada" su posición.

Así, ha continuado Meloni, "no se trata sólo de la presencia o de la variedad de formatos, de la variedad de interlocutores, se trata también de lo que se debate en esos foros", ha continuado, para incidir en que cuando se tratan temas de seguridad que afectan a países europeos "requiere un mandato bastante claro".

También ha asegurado no tener ninguna "objeción" a que fuera el propio Costa quien asumiera el papel de representación de la UE, si bien ha avisado de que se trata de coordinar un mandato europeo, más allá de la UE, es decir, que implique a otros europeos como Reino Unido o Noruega.

COSTA COMO VOZ "NATURAL" DEL CONSEJO EUROPEO

Aunque la discusión a 27 no se iniciará formalmente hasta el viernes, algunos de los jefes de Estado y de Gobierno ya han apuntado sus preferencias en cuanto a que sea Costa, en tanto que representante del Consejo Europeo y, por tanto, de los 27 líderes, quién pudiera asumir la interlocución en futuras conversaciones.

Por ejemplo, el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, ha considerado que el cargo "natural" para representar a los 27 en las conversaciones de paz para Ucrania es el presidente del Consejo Europeo y, por ello, ha manifestado su apoyo a esta opción.

"Lo que es importante es que hablemos con un mensaje común. El mensaje es más importante que la persona, y ese mensaje es claro: Estamos del lado de Ucrania y con los principios de la Carta de Naciones Unidas sobre su soberanía, territorialidad e integridad", ha añadido.

Por su parte, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha defendido este jueves la necesidad de que la Unión Europea cuente con un liderazgo "claro y coherente" en el marco de las conversaciones de paz para Ucrania, más allá de decidir si debe expresarse por la voz de una única persona que represente al bloque.

De manera similar, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avisado de que existen ya "muchos formatos" que permiten una representación unida de la Unión y advertido del riesgo de embarcarse en una "carrera de presidentes y primeros ministros" para asumir la interlocución, un papel en el que ha asegurado que Varsovia no está interesado.

"Siento que hay un exceso de reuniones. Bueno, hoy estamos aquí en Dublín, pronto habrá una de la coalición de voluntarios, reuniones de asesores a distintos niveles. En la mesa donde se sienta la gente de Putin, en la mesa organizada por los diplomáticos estadounidenses del presidente Trump, Polonia no es precisamente bien recibida por estos dos actores principales", ha zanjado.

En el marco de estos debates, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, también ha querido reivindicar su posición en tanto que voz del bloque y aseverado que los Tratados dejan claro que son la jefa de la diplomacia europea --y vicepresidenta de la Comisión Europea-- y el presidente del Consejo Europeo los mandatados para abordar en nombre de los 27 cuestiones que afecten a la "seguridad europea".

Por otro lado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha rechazado de plano que Moscú sea un interlocutor creíble en conversaciones de paz porque el Kremlin no ha dado "ninguna señal" de querer poner fin a la guerra, por lo que ha defendido que los debates a 27 se centren en "garantizar que Ucrania disponga de armas para defenderse y de recursos económicos para seguir manteniendo en funcionamiento el país".