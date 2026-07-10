París declara la alerta roja por segunda vez este verano tres semanas después de la anterior ola de calor

Imagen de archivo de varias presonas en un canal de París durante la ola de calor. - Europa Press/Contacto/Aurelien Morissard

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han declarado este viernes la alerta roja en Isla de Francia, la región de París, por segunda vez este verano, un hecho sin precedentes que llega tan solo tres semanas después de que se decretara la anterior ola de calor.

El servicio meteorológico nacional, Météo France, ha indicado que esta región, con sus 12 millones de habitantes, han quedado ahora bajo alerta máxima por segunda vez en lo que va de año, una situación histórica desde que hay datos.

Está previsto que esta alerta se extienda a partir del sábado a más de una veintena de departamentos, incluida toda la región parisina, lo que afectará a casi 22 millones de franceses. Así, todo apunta a que podrían registrarse temperaturas matutinas de entre 22 y 25ºC y máximas de hasta 40ºC, con picos de hasta 42º.

La ola de calor alcanzará su punto álgido entre el domingo y el lunes y se prolongará al menos hasta el 15 de julio, con una probable extensión de los niveles de alerta naranja y roja. Está previsto que esta nueva ola de calor finalice a partir del 16 ó 17 de julio.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha mantenido este mismo viernes por la mañana una nueva reunión de crisis para evaluar la situación provocada por las altas temperaturas en el país.

La semana pasada, las autoridades informaron de que el número de fallecidos aumentó en 2.025, cerca de un 30% más, durante la semana del 22 de junio, cuando se alcanzó el pico de la ola de calor que golpeó el territorio en junio y que dejó al menos 90 fallecidos por ahogamiento.