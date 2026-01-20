El Parlamento de Australia aprueba nuevas leyes sobre armas y delitos de odio tras el atentado de Bondi

Archivo - Imagen de archivo de un acto de conmemoración por el atentado de la playa de Bondi, en Australia. - Bianca De Marchi/AAP/dpa - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Australia ha aprobado este martes las nuevas leyes presentadas por el Gobierno y que endurecen las penas por la comisión de delitos de odio y la tenencia ilícita de armas, una medida introducida tras el atentado registrado en diciembre durante la festividad judía de la Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, donde murieron 15 personas.

Tan solo semanas después de que se produjera el ataque, las dos Cámaras del Parlamento han dado su apoyo a estas medidas, que buscan reforzar la seguridad en las calles del país después de que dos hombres abrieran fuego contra los presentes en aquella playa el pasado 14 de diciembre, tal y como ha indicado el propio Parlamento en su página web.

Esta votación responde a las demandas de familiares y víctimas, que lamentaban la imposibilidad del Gobierno y las fuerzas de seguridad a la hora de proteger a los australianos.

Antes de que se llevara a cabo la votación, el primer ministro, Anthony Albanese, ha pedido "retirar las armas peligrosas de las calles" y ha recordado que los terroristas "no solo tienen odio en sus corazones, sino también armas poderosas". "Estamos luchando en dos frentes: contra el antisemitismo y el odio, pero también contra las armas peligrosas que hay en nuestra calles", ha aclarado.

Dos hombres --padre e hijo-- mataron a 15 personas e hirieron a otras 40 en la playa de Bondi mientras se celebraba el primer día de la fiesta judía de las luces, la Janucá. El padre murió por disparos de la Policía, mientras que el otro tirador fue herido por los agentes y se encuentra en prisión.