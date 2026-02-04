El Parlamento de Filipinas da carpetazo a la moción para destituir al presidente por el arresto de Duterte

Archivo - El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. - Greg Beadle/World Economic Forum / DPA - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas ha archivado este miércoles las dos mociones presentadas recientemente por varios diputados para destituir al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., por comprometer supuestamente el orden constitucional al permitir la detención del expresidente Rodrigo Duterte y desviar irregularmente fondos destinados a la construcción de infraestructuras.

Los miembros de la comisión han votado en su mayoría contra las dos mociones, cerrando la puerta a un potencial 'impeachment' contra el presidente filipino. Así, han considerado que, si bien estas mociones eran "suficientes" en su forma, no lo eran en cuanto a su contenido.

"Está claro que, según estas mociones, el presidente no realizó ningún acto manifiesto que demuestre que dirigió tramas de corrupción supuestamente destinadas a estafar a los contribuyentes", ha aseverado Ysabel Zamora, vicepresidenta de la comisión.

Por su parte, la diputada Alyssa Gonzales ha indicado que la moción no prueba que Marcos haya participado en "un esquema sistemático de corrupción".

Desde la Presidencia, han aplaudido la medida y han asegurado que las mociones "carecían de viabilidad alguna" desde el inicio. Así, la portavoz el presidente, Claire Castro, ha instado a "seguir adelante". "El presidente tenía confianza en que no había indicios que pudieran llevar a la apertura de un proceso de destitución", ha manifestado.

La entrega de Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI) a levantado ampollas en el país, donde cuenta con numerosos seguidores. A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el presidente ha defendido que Manila está obligada a cooperar con la Organización Internacional de Policía --conocida como Interpol-- una vez el TPI emite sus órdenes de arresto.

Sin embargo, un sector amplio de la población considera que su arresto supuso un secuestro, una postura que defiende la propia vicepresidenta del país, Sara Duterte, hija del expresidente.

Con la detención de Duterte, se han puesto de manifiesto las crecientes disputas entre las familias Marcos y Duterte --quienes fueron un día aliados--, unas diferencias que se han acrecentado desde 2022 por cuestiones electoralistas.