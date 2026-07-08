El Parlamento de Francia aprueba una ley que establece la "presunción de legítima defensa" para agentes de Policía

Archivo - Imagen de archivo de una votación en la Asamblea Nacional de Francia. - Rit Heize / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una polémica ley que establece la "presunción de legítima defensa" para aquellos agentes de la Policía y la Gendarmería que hagan uso de armas de fuego, una decisión que ha sido tildada por diputados de la oposición como una "licencia para matar".

Con 313 votos a favor y 199 en contra, la medida ha salido adelante después de que el ministro del Interior, Laurent Núñez, invocara el artículo 4 de la Constitución francesa para evitar las enmiendas presentadas en un intento de bloquear la votación. Ahora, el texto pasará al Senado.

Núñez, que ha recalcado que "en cuanto no se den las circunstancias, cualquier fiscal podrá refutar dicha presunción", ha defendido que la medida "no obstaculizará las investigaciones" llegado el caso. "No crea ninguna irresponsabilidad penal", ha declarado en un mensaje difundido en redes sociales.

"A pesar de los excesos, los insultos y los intentos de impedir el debate democrático, hemos resistido con firmeza. Los policías y los gendarmes merecen ser apoyados cuando actúan, en los casos previstos por la ley, para proteger a nuestros conciudadanos", ha destacado.

El texto propuesto inicialmente por el diputado de Los Republicanos, Éric Pauget, incluía la presunción de "legítima defensa" para las fuerzas del orden. Tras ser revisado por el Gobierno durante una sesión en enero, ahora estipula que "cuando utilizan sus armas", se presume que los agentes de Policía y los gendarmes "actúan dentro del marco de la ley".

Sin embargo, la diputada de La Francia Insumisa, Clémence Guetté, ha insistido en que se trata de una "licencia para matar" para las fuerzas del orden, si bien los partidarios de la normativa defienden que es necesario que las fuerzas del orden eviten ser "sospechosas de forma automática" tras una intervención en la que se haga uso de armas reglamentarias.