El Parlamento Georgia aprueba eliminar el voto en el extranjero para las elecciones legislativas

Votación en el Parlamento de Georgia - PARLAMENTO DE GEORGIA

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Georgia ha aprobado este miércoles en lectura final una nueva legislación para reformar el actual Código Electoral, a propuesta del Gobierno del primer ministro, Irakli Kobajidze, que impedirá votar en el extranjero a los ciudadanos georgianos durante las elecciones legislativas.

En concreto, la legislación electoral establece la supresión de los colegios en el extranjero de cara a las parlamentarias, por lo que este tipo de comicios, al igual que los municipales, se llevarán a cabo exclusivamente en territorio georgiano, según ha recogido Georgia Today.

El nuevo Código Electoral también limita la nominación de candidatos por parte de los partidos políticos. Bajo las nuevas normas, los partidos solo podrán nominar a sus propios miembros en las elecciones parlamentarias y municipales.

Durante la misma sesión, el Parlamento también ha rechazado una iniciativa presentada por el partido Por Georgia para la creación de una comisión de investigación temporal que analice el uso excesivo de la fuerza y el posible uso de sustancias químicas durante las manifestaciones en contra del Gobierno.

Tan solo 12 diputados del partido liderado por el ex primer ministro Giorgi Gajaria han votado a favor. La solicitud fue presentada después de que la cadena BBC publicara una investigación sobre el presunto uso de cianuro de bromobencilo.

DEROGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE OSETIA DEL SUR

Por otro lado, el Parlamento georgiano ha aprobado por unanimidad una legislación que deroga la administración provisional de Osetia del Sur, promulgada bajo el mandato del entonces presidente Mijaíl Saakashvili en 2007.

Georgia creó la llamada Entidad Provisional de Osetia del Sur, integrada por miembros osetios del movimiento separatista, a fin de que esta administración negociara con las autoridades centrales el estatus definitivo de la región y la resolución del conflicto. Meses después, Saakashvili nombró a Dimitri Sanakoyev al frente del órgano.

La pequeña región de Osetia del Sur fue objeto de disputa, junto a la región de Abjasia, entre Rusia y Georgia, quienes mantuvieron una breve guerra en 2008. Ambas son consideradas por la gran mayoría de Estados como repúblicas autónomas de Tiflis, si bien son independientes 'de facto' con apoyo de Moscú.

Osetia del Sur, predominantemente agrícola y con unos 80.000 habitantes, está muy integrada en Rusia puesto que usa el rublo, cuenta con una base militar rusa y recibe buena parte de su presupuesto de Moscú. Sin embargo, Georgia sigue considerándola, al igual que a la república separatista de Abjasia --cuya independencia fue reconocida por Rusia--, como territorios ocupados.