El Parlamento de Hungría aprueba la salida del país del TPI

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes la propuesta del Gobierno de Viktor Orgán para sacar al país del Tribunal Penal Internacional (TPI), una decisión adelantada durante la visita a Budapest del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a principios de abril.

"Con esta decisión, rechazamos formar parte de una institución politizada que ha pedido su imparcialidad y su credibilidad", ha celebrado en redes sociales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, que ha vuelto a esgrimir las tesis ya expuestas por Orbán hace tres semanas.

Orbán planteó entonces un claro desafío al TPI, al aceptar la visita de un líder, Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida desde La Haya por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad vinculados a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.

La salida de Hungría de la corte internacional, en cualquier caso, no es inmediata, ya que no será definitiva hasta que no haya pasado un año desde la notificación formal. Asimismo, tampoco le exime de cumplir los compromisos adquiridos durante los años en que sí fue parte del Estatuto de Roma.