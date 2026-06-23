El Parlamento de Hungría aprueba una serie de reformas vitales para recibir 16.400 millones de fondos europeos

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, durante una reciente cumbre europea. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Hungría ha dado este martes luz verde a un paquete de reformas democráticas con las que podrá desbloquear cerca de 16.400 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación de la Unión Europea, que permanecían congelados por la deriva antidemocrática del anterior Gobierno liderado por Viktor Orbán.

Con 142 votos a favor, 39 en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Nacional húngara ha aprobado una serie de medidas en materia de Estado de Derecho y transparencia necesarias para recibir los fondos europeos. Esta batería de reformas incluye tanto requisitos previos para recibir fondos como hitos adicionales establecidos por el plan nacional del fondo de recuperación para Hungría, puesto que el país debe cumplir todas las condiciones antes de finales de agosto para no perder fondos comunitarios.

"Hemos dado hoy un gran paso hacia una Hungría funcional y humana", ha celebrado el primer ministro, Péter Magyar, quien ha cargado contra el opositor Fidesz, de Viktor Orbán, por votar en contra de los miles de millones de fondos de la UE a los que ahora tendrá acceso Budapest.

Entre las medidas aprobadas por el Parlamento magiar está una nueva legislación de declaraciones de patrimonio, tras las deficiencias detectadas por la Comisión Europea, que incluye sanciones disuasorias contra infracciones. También refuerza la Autoridad de Integridad húngara, para que sea la entidad que verifique las declaraciones.

También se pone coto a las fundaciones universitarias que afloraron durante la etapa de Orbán, con la que figuras leales al Fidesz gobernaban dos tercios de las instituciones universitarias en el país, lo que provocó que quedaran excluidas de participar en programas europeos por falta de independencia y riesgo de corrupción.

La normativa adoptada prevé que los activos de las universidades sean devueltos al Estado, se restablezca la autonomía universitaria y se refuerce el poder de los rectorados, con la disolución de las fundaciones de gestión de activos que realizan tareas públicas.

A finales de mayo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció los planes para desbloquear de cerca de 16.400 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación tras un "acuerdo político" con Budapest para reformas democráticas que restauren el Estado de derecho en el país.

Entonces Von der Leyen avisó que será necesario que todas las reformas comprometidas sean adoptadas e implementadas para que puedan ejecutarse los desembolsos. Sobre los fondos relativos al plan de recuperación contra la crisis el coronavirus, Bruselas señala que 67 reformas y 50 inversiones comprometidas bajo este marco necesitan ser actualizadas por Budapest para ajustar el plan a los nuevos acuerdos y presentar un nuevo esquema.