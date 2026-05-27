El Parlamento de Hungría revoca la retirada del TPI impulsada por Orbán

El Parlamento de Hungría (Archivo) - Europa Press/Contacto/Peter Zsolnai

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Hungría ha aprobado este miércoles un proyecto de ley presentado por el Gobierno del primer ministro, Péter Magyar, que revoca la retirada del país del Estatuto de Roma impulsada por el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán y que permitirá al país seguir siendo Estado miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI).

El proyecto de ley ha sido respaldado por 133 diputados del partido gubernamental, Tisza, mientras que 37 del populista Fidesz-Unión Cívica Húngara --la formación de Orbán-- han votado en contra y otros cinco representantes del ultraderechista Movimiento Nuestra Patria se han abstenido, según ha recogido el diario 'Magyar Hirlap'.

La medida deroga formalmente una legislación aprobada por el Parlamento en 2025 durante el mandato del ahora ex primer ministro y se produce después de que el Ejecutivo de Magyar iniciase los trámites el pasado viernes para revertir el proceso de salida del citado tribunal a través de un decreto gubernamental.

La ministra de Justicia húngara, Márta Gorog, ha defendido que para mantener la paz y la seguridad internacionales, así como proteger los Derechos Humanos, es "fundamental" que los autores de crímenes internacionales rindan cuentas ante estas instancias, por lo que Hungría debe permanecer en ellas.

Orbán inició los trámites para la salida de Hungría del TPI en apoyo del jefe del Ejecutivo israelí, Benjamin Netanyahu, quien es objeto de una orden de arresto de este tribunal --junto con el exministro de Defensa Yoav Gallant-- por la comisión de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza.

La corte también emitió otras tres órdenes contra dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien fueron retiradas tras la muerte de los tres en bombardeos israelíes contra el enclave palestino en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.