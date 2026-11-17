MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El exministro Matan Kahana, del partido Yashar, de Gadi Eisenkot, ha sido elegido este martes como presidente de la Knesset o Parlamento de Israel.

Kahana ha obtenido el apoyo de 66 diputados de los 120 que conforman la cámara, cinco más de la mayoría simple que requería para convertirse en presidente del Parlamento, y sustituye a partir de ahora a Amir Ohana, del Likud de Benjamin Netanyahu.

El diputado de Yashar ha derrotado así al nominado por el primer ministro israelí, Ofir Katz --que se ha quedado con 52 votos-- gracias al respaldo de los cuatro partidos que apoyan al bloque de Eisenkot, así como de los 19 escaños que tienen los partidos árabes Raam y La Lista Conjunta.

En sus primeras declaraciones al asumir el cargo, Kahana ha prometido trabajar por el bien todos los israelíes, independientemente de "su religión, raza o género".

Su nombramiento al frente de la Knesset otorga al bloque opositor a Netanyahu un mayor control sobre la agenda legislativa, lo que le permite comenzar a impulsar medidas para derogar, por ejemplo, elementos clave de la reforma judicial del anterior Parlamento.

En este sentido, el ahora presidente de la cámara espera que el próximo gobierno "trabaje para aplicar las reformas necesarias a nuestro sistema de controles y contrapesos, logradas mediante un amplio consenso", si bien ha asegurado que mientras tanto, "la Knesset acatará de forma inequívoca las sentencias del tribunal".

Kahana ha apelado a un Parlamento alejado del "extremismo, el odio y la división" y ha tenido palabras para el líder de su formación, a quien ha descrito como un hombre de "integridad absoluta que se centra únicamente en el bien de la nación".

Eisenkot "es el líder capaz de formar un gobierno que nos una", ha asegurado.

La elección de Kahana ha tenido lugar tras una sesión de seis horas protagonizada por el obstruccionismo del partido de Netanyahu, de acuerdo a las informaciones del diario israelí 'Times of Israel', con diputados del Likud que han sido llamados al orden en repetidas ocasiones al acusar al bloque de Eisenkot de apoyarse en "partidarios del terrorismo", en aslusión a la Lista Conjunta y Raam.

Kahana fue ministro de Servicios Religiosos entre 2021 y 2022 y es un ex militar y piloto de las Fuerza Aéreas Israelíes. En los últimos años ha pasado por distintas formaciones derechistas hasta recalar en el partido que lidera Eisenkot, quien ejerció como jefe del Estado Mayor de Israel entre 2015 y 2019.