La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante un acto el 4 de noviembre de 2026 (archivo) - Roberto Monaldo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Italia ha dado su aprobación definitiva a un proyecto de ley sobre lucha contra el antisemitismo que incluye la aceptación de la definición del mismo que realiza la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), criticada por los riesgos de limitar la libertad de expresión.

La legislación ha recibido 147 votos a favor y 93 en contra en la Cámara de Representantes, después de haber sido aprobada previamente por el Senado, en medio de críticas sobre el impacto que tendrá sobre críticas consideradas legítimas a las acciones por parte de las autoridades de Israel que podrían quedar enmarcadas en la definición de antisemitismo.

La decisión ha sido aplaudida por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien ha felicitado al Gobierno y al Parlamento italiano por este paso. "En un momento en el que el antisemitismo aumenta a nivel mundial, Italia envía un mensaje claro de tolerancia cero ante este odio singular dirigido contra el pueblo judío", ha remarcado.

"Celebro, en particular, que la ley haga referencia a la 'definición operativa de antisemitismo' de la IHRA, así como el énfasis que pone en la educación y en la lucha contra el antisemitismo en línea", ha explicado el jefe de la diplomacia israelí a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Sin embargo, la directora de Investigación y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha señalado que la votación "marca un día sombrío para la libertad de expresión", antes de argumentar que la adopción de la citada definición de la IHRA "aumenta el riesgo de que se produzcan formas de censura y autocensura de gran alcance".

"Su aplicación en escuelas, universidades, plataformas de redes sociales y otros ámbitos amenaza con generar un efecto amedrentador y vulnera los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", ha sostenido, según un comunicado publicado por la organización no gubernamental.

Así, ha lamentado que "en lugar de reforzar la aplicación de la legislación vigente en Italia, que ya cuenta con disposiciones sólidas para abordar el antisemitismo, los delitos de odio y la discriminación, las autoridades italianas han optado por introducir esta ley".

"Si bien es posible que no cree nuevos tipos penales, podría utilizarse como instrumento para sancionar críticas legítimas a las políticas del Gobierno israelí y atacar las muestras de solidaridad con el pueblo palestino", ha advertido Guevara-Rosas, quien ha argüido que "al desdibujar la distinción entre el antisemitismo y la crítica a las acciones de un Estado, esta ley también corre el riesgo de socavar los esfuerzos destinados a identificar y combatir eficazmente el antisemitismo real".

"Aunque son necesarias medidas más contundentes para prevenir y abordar el racismo y la discriminación, esta nueva ley no es la solución. Proteger a las personas frente al antisemitismo y salvaguardar la libertad de expresión son obligaciones complementarias, no contrapuestas; una no debe ejercerse a costa de la otra", ha reiterado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "calificar de antisemitas las críticas a la brutal ocupación de Israel, a su sistema de apartheid y al genocidio que está perpetrando contra los palestinos en Gaza, algo que podría ocurrir bajo esta nueva ley, conlleva además el riesgo de blindar las políticas y prácticas estatales frente al escrutinio y el debate público legítimos".

"Italia debe cumplir sus obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica para todas las personas, y garantizar que todos los grupos, incluidas las comunidades judías, estén protegidos por igual frente a la discriminación y la incitación al odio", ha apostillado Guevara-Rosas.