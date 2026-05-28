El Parlamento de Letonia respalda a Andris Kulbergs como nuevo primer ministro interino

El ya nuevo primer ministro interino, Andris Kulbergs - Europa Press/Contacto/Edijs Palens

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Letonia ha dado el visto bueno este jueves al líder del partido opositor letón Lista Unida, Andris Kulbergs, como nuevo primer ministro interino tras la dimisión de Evika Silina por la crisis de drones en la frontera del país.

La Saeima, el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo, ha dado 'luz verde' a la composición del nuevo gabinete de Kulbergs con 66 votos a favor, que estará formado por una coalición de cuatro fuerzas políticas que incluyen también al partido de centroderecha Nueva Unidad (JV), la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS) y los conservadores Alianza Nacional (NA).

"Letonia necesita un gobierno eficaz, profesional y responsable", ha afirmado durante su debate de investidura, agregando que una de sus principales prioridades será la seguridad y la protección de las fronteras tras la crisis política vivida en el país, según han recogido los medios letones.

En su gabinete hay caras conocidas del anterior Ejecutivo, como la ministra de Exteriores, Baiba Braze, así como otras nuevas, como Raivis Melnis, quien estará al frente de la cartera de Defensa tras ejercer de asesor independiente de Silina en cuestiones de cooperación militar, y Janis Dombrava, que asumirá el cargo de ministro del Interior.

Silina destituyó al ministro de Defensa, Andris Spruds, después de que dos drones ucranianos, procedentes de Rusia, entraran en Letonia y explotaran en una instalación de almacenamiento de petróleo. El Ejército letón afirmó no haber detectado los aparatos, tras lo que la ex primera ministra culpó al titular de Defensa por no haber no haber desarrollado sistemas antidrones con la suficiente rapidez.

En respuesta, el partido Progresista de Spruds retiró su apoyo al Gobierno, dejándola sin mayoría parlamentaria y expuesta a una moción de censura que ha acabado forzando su dimisión. El cambio de Gobierno se produce a pocos meses de celebrarse las elecciones parlamentarias en el país, programadas para principios de octubre.