El Parlamento de Lituania aprueba de nuevo levantar la prohibición de desplegar armas nucleares

Archivo - Robertas Kaunas, ministro de Defensa de Lituania. - Britta Pedersen/dpa - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Lituania ha aprobado por segunda vez este martes una enmienda a la Constitución para eliminar la prohibición de desplegar y almacenar armas nucleares, en línea con lo que han aprobado otros países del entorno y en medio de las críticas del Kremlin que advierte de que "no contribuye a la estabilidad".

Un total de 106 diputados han votado a favor, con tan solo 18 en contra y seis abstenciones. Se trata de la segunda votación, de las tres necesarias para que la medida entre en vigor, para lo que necesitará ser respaldada una vez más el próximo mes de enero por al menos 94 parlamentarios de los 141 que conforman el Seimas.

El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, ha incidido en que esta medida tiene un fin disuasorio y ha señalado a Rusia de ser responsable de que hayan tenido que optar por este tipo de iniciativas.

"Si no hubiera iniciado la guerra en Ucrania, probablemente no tendríamos estas consideraciones", ha apuntado Kaunas, según recoge la cadena LRT.

Un discurso que comparte el principal partido de la oposición. El líder de los democristianos, Laurynas Kasciunas, sostiene que con la limitación actual, Lituania no puede participar plenamente en los planes de disuasión de la OTAN. "Esta decisión es estratégicamente importante", ha dicho.

En cambio, al igual que en la votación anterior, el populista Amanecer de Nemunas, ha cuestionado esta reforma de la Constitución, que incluye además la presencia de bases militares extranjeras en suelo lituano, y ha vuelto a abogar por la celebración de un referéndum para tratar la cuestión.

BASE ESTADOUNIDENSE EN SUELO LITUANO

La votación llega además el mismo día en el que el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, ha celebrado que Estados Unidos esté planteando la posibilidad de establecer de manera permanente su presencia militar en el país. "Me alegra que esta idea se esté tomando en serio", ha afirmado en redes sociales.

En ese sentido, Sinkevicius ha asegurado que Lituania "está preparada" para asumir los costes de la construcción de esa nueva base militar estadounidense. "Los socios solo tienen que tomar una decisión política sobre el despliegue permanente de soldados y Lituania está dispuesta a cubrir los costes financieros", ha dicho.

Trump declaró este lunes que "estudiará" la posibilidad de establecer una base militar en Lituania, tras referirse a las autoridades del país bálticas como "amigos" y "gente estupenda".

EL KREMLIN ADVIERTE DEL AUMENTO DE LAS TENSIONES

Por su parte, desde Moscú ha reaccionado con malestar a la decisión del Parlamento lituano y han advertido de que iniciativas de este tipo enturbian aún más la tensa situación que se vive actualmente en la región.

En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que Rusia no tendrá más remedio que actuar en consecuencia para garantizar su propia seguridad, según recoge la agencia rusa Interfax.

"Si la infraestructura militar de un país importante de la OTAN se acerca a nuestras fronteras, entonces, por supuesto, esto no puede percibirse de otra manera que como un paso hacia un aumento de las tensiones, al igual que el despliegue de armas nucleares en el territorio de un estado vecino", ha afirmado.

Peskov ha incidido además en que estos planes, incluida la presencia de una base estadounidense en territorio de Lituania "no contribuirá a la estabilidad" de la situación en Europa, "por el contrario, se convertirá en otro giro significativo en el aumento de las tensiones".