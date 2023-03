El Parlamento de Lituania reconoce como organización terrorista a los mercenarios del Grupo Wagner

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Lituania --el Seimas-- ha declarado este martes a la compañía rusa de seguridad privada Grupo Wagner como organización terrorista, ya que los mercenarios que combaten en su nombre "representan una amenaza para la seguridad del Estado y la sociedad".

La declaración, aprobada por 117 diputados de los 141 que conforman la cámara, condena de igual forma el uso de este tipo de compañías, bajo el auspicio de las autoridades del Kremlin, para "cometer crímenes de guerra en Ucrania".

"Desde el comienzo de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia, soldados rusos y mercenarios de Wagner han cometido crímenes graves de manera sistémica, como matar y torturar a la población, bombardear edificios residenciales y otros objetos civiles, lo que equivale a terrorismo", señala el texto.

De acuerdo con esta resolución, Wagner, fundada por el empresario Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, "es una herramienta a la sombra del poder" del Kremlin, pues recibe armamento de forma gratuita, utiliza las infraestructuras militares del Estado y sus combatiente son entrenados por el Servicio de Inteligencia (GRU).

El presidente de la comisión de Seguridad y Defensa del Seima, Lauryns Kasciunas, ha alertado de que cada vez es más frecuente que Rusia se apoye en esta empresa para sus campañas militares. "Tales empresas militares y de seguridad privadas pueden llevar a cabo operaciones contra Lituania", ha argumentado.

"Es importante para nosotros no permitir que Rusia borre la frontera entre la guerra y la paz, que no nos imponga una agenda de amenazas híbridas, cuando en caso de agresión, Rusia supuestamente no sería responsable de las operaciones militares y de seguridad de empresas supuestamente privadas", ha dicho.

Con anterioridad, la Unión Europea y Estados Unidos han reconocido al Grupo Wagner como una organización criminal internacional, cuyos responsables han sido incluidos en la sus listas de sanciones, no ya solo por sus acciones en Ucrania, sino también en otros países, como República Centroafricana, Sudán y Malí.