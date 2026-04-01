El Parlamento luso aprueba de nuevo la pérdida de nacionalidad como pena accesoria por delitos graves

Vista del interior del Parlamento de Portugal - Europa Press/Contacto/Ricardo Rocha

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Portugal ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Nacionalidad, que modifica el Código Penal abriendo la puerta a la pérdida de nacionalidad como pena accesoria por delitos graves, apoyada por la coalición conservadora del Partido Socialdemócrata (PSD), el CDS-Partido Popular, la ultraderechista Chega y por Iniciativa Popular.

El decreto ha salido adelante con 152 votos a favor, 64 en contra --del Partido Socialista (PS), Livre, el Partido Comunista Portugués (PCP), el Bloque de Izquierdas (BE) y la formación Personas-Animales-Naturaleza (PAN)-- y una única abstención --del diputado de Juntos Por el Pueblo (JPP).

Los conservadores han conseguido así superar los 116 votos requeridos para aprobar esta ley orgánica, en una votación en la que han estado presentes los 217 miembros de la Cámara.

El nuevo texto estipula que la pérdida de nacionalidad solo afecte a personas con doble nacionalidad y a condenados a penas de prisión igual o superior a seis años por unos delitos cometidos en los diez años siguientes a la obtención de la ciudadanía portuguesa.

El documento será enviado al Palacio de Belém para que sea el presidente portugués, António José Seguro, quien lo sancione, lo vete o bien solicite una revisión adicional por parte del Tribunal Constitucional.

Cabe recordar que el proyecto aprobado originalmente en octubre de 2025, que contemplaba la pérdida de nacionalidad para condenados con penas de cárcel de cuatro años, fue devuelto al Parlamento después de que el Constitucional rechazara en diciembre cuatro disposiciones, tres de ellas por unanimidad. Además, los jueces consideraron que vulnera los principios de igualdad y proporcionalidad.

La cámara legislativa ha aprobado además este mismo miércoles una propuesta del Gobierno de Luís Montenegro un aumento de dos a cinco los años de prisión en Portugal para impedir la obtención de la ciudadanía lusa.