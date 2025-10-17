El Parlamento de Mongolia destituye al primer ministro tras solo cuatro meses en el cargo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Mongolia ha destituido este viernes al primer ministro, Gombojavin Zandanshatar, tras pasar solo cuatro meses en el cargo desde que su antecesor, Luvsannamsrain Oyun Erdene, dimitiera en junio tras perder una cuestión de confianza, una situación que agudiza ahora la crisis política que atraviesa el país.

En plena pugna interna de su formación, el Partido Popular de Mongolia, Zandanshatar ha sido finalmente cesado ante el apoyo de la mayoría de la Cámara a la moción de censura en su contra, según informaciones del diario 'Unuudur'.

La moción contra el mandatario fue presentada a raíz de un escándalo de exportaciones de carbón a China, que se remonta a 2022 y ha estado en el centro de las disputas internas de la formación. Dashzegvin Amarbayasgalan, expresidente del Parlamento, lo ha acusado de beneficiarse directamente de este entramado a través de una empresa estatal.

Este escándalo --que ha suscitado acusaciones cruzadas entre las partes-- ha provocado protestas en todo el país a medida que la Justicia sigue investigando posibles indicios de delito.