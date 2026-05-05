El Parlamento de Rumanía aprueba una moción de censura contra el primer ministro conservador, Ilie Bolojan

El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, durante una rueda de prensa el 20 de abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Rumanía ha aprobado este martes una moción de censura contra el primer ministro, Ilie Bolojan, a raíz de una propuesta presentada por socialdemócratas y ultranacionalistas tras la fractura de la coalición europeísta integrada por cuatro formaciones, que dejó un Ejecutivo en minoría a finales de abril precisamente tras la salida del mismo por parte del Partido Socialdemócrata (PSD).

"Tras la adopción en votación de la moción de censura iniciada por 254 diputados y senadores, la Cámara de Diputados y el Senado, reunidos en sesión conjunta en virtud del artículo 113 de la Constitución de Rumanía, han retirado la confianza otorgada al Gobierno", ha dicho el legislativo en un mensaje publicado a través de redes sociales.

De esta forma, el Ejecutivo de Bolojan queda en situación de interinidad hasta que se forme el nuevo Gobierno, para lo cual el presidente, Nicusor Dan, debe iniciar ahora contactos con los partidos con representación parlamentaria para designar a un candidato a primer ministro que pueda iniciar estos esfuerzos.

Según las informaciones recogidas por el diario rumano 'Adevarul', la propuesta de moción de censura ha recibido 281 apoyos, por encima de los 233 necesarios para su adopción. La caída del Gobierno de Bolojan era previsible, ya que la propuesta fue presentada ya por más parlamentarios que los necesarios para su aprobación.

Durante su periodo de interinidad, el Gobierno puede emitir decretos de emergencia ni presentar proyectos de ley, lo que afecta a su capacidad para poner en marcha reformas, tras semanas de tensiones por la negativa del primer ministro a dimitir pese a los llamamientos en este sentido por parte de los socialdemócratas, el partido con mayor representación parlamentaria.

La decisión del PSD de abandonar el Ejecutivo se vio seguida de su alianza con la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) para presentar la moción de censura. El líder de la AUR, George Simeon, ha ensalzado ya que "la voz del pueblo de Rumanía ha sido escuchada". "Es momento para la reconciliación nacional", ha agregado.

"El gobierno de Bolojan acaba de ser derrocado por el Parlamento rumano. Un fin a diez meses durante los cuales los autodenominados proeuropeos no han entregado más que impuestos, guerra y pobreza", ha sostenido a través de un mensaje publicado en redes sociales, en referencia a las tensiones en el Ejecutivo, causada por los planes de Bolojan para aplicar medidas de austeridad para reducir el déficit.

Los integrantes del Gobierno que tomó posesión en junio de 2025 --formado por el PSD, los liberales del Partido Nacional Liberal (PNL), los conservadores de la Unión Salvar Rumanía (USR) y representantes de la minoría húngara de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR)-- juraron el cargo tras recibir el respaldo del Parlamento precisamente tras lograr un acuerdo centrado en reducir el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea (UE).

Rumanía, que es miembro de la Unión Europea (UE) desde 2007, acumuló un déficit presupuestario total del 9% del Producto Interior Bruto (PIB) bajo gobiernos anteriores, muy por encima de los límites de la UE, lo que llevó a Bruselas a amenazar con congelar sus subvenciones.

La formación del Ejecutivo tuvo lugar tras una profunda crisis política, acelerada después del triunfo contra todo pronóstico de Calin Georgescu, ultraderechista afín a Moscú, en la primera vuelta de unas presidenciales que finalmente fueron anuladas por financiación irregular de su campaña, además bajo acusaciones, aunque no probadas, de injerencia extranjera.

Dichas elecciones fueron repetidas en mayo de 2025, cuando Dan, entonces alcalde de la capital, Bucarest, se impuso precisamente a Simion, quien presentó su candidatura tras la inhabilitación de Georgescu a raíz de la citada decisión de suspender los resultados de los comicios, un paso duramente criticado por la AUR, que desde entonces ha seguido ascendiendo en las encuestas.