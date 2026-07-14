El Parlamento de Ucrania avala el cese de Sviridenko y de todo el gabinete como parte del plan de renovación de Zelenski

Archivo - Yulia Sviridenko. - Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes el cese de la primera ministra, Yulia Sviridenko, así como de todo el gabinete, en línea con el plan de remodelación trazado por el presidente Volodimir Zelenski, que también apunta hacia la cúpula de las agencias de seguridad, cuando se cumplen ya cuatro años y medio de guerra.

La destitución de Sviridenko, anunciada por Zelenski el pasado domingo, ha contado con el respaldo de casi la totalidad de la Rada Suprema, con 258 votos a favor, tan solo uno en contra, cinco abstenciones, además de los 47 diputados que no estuvieron presentes en la votación, informan agencias de noticias ucranianas.

Sviridenko ha agradecido el respaldo que ha tenido durante el año que ha ejercido como primera ministra, la segunda mujer en hacerlo tras Yulia Timoshenko, reconociendo que no ha sido nada fácil a tenor del contexto bélico. "Junto a ustedes, hemos perseverado y hecho todo lo posible", ha puesto en valor.

"Ha sido un honor para nuestro equipo de gobierno trabajar junto a ustedes por el bien de Ucrania", ha encomiado Sviridenko, quien ha destacado que durante su mandato trabajó para "ayudar y cuidar a los ucranianos que vienen sufriendo la guerra a diario" en todas y cada una de las regiones "sin excepción".

"Nos ocupamos de cuestiones vitales (...) Esto es lo fundamental que todos debemos hacer en tiempos de guerra", ha señalado Sviridenko, a quien Zelenski ya ofreció durante su cese un nuevo cargo, aún sin concretar públicamente.

Está previsto que este jueves se debata en el Parlamento ucraniano el nombramiento del próximo gobierno. Hasta entonces, será el actual viceprimer ministro y ex primer ministro, Denis Shmigal, quien asuma temporalmente como jefe de gabinete.

Según fuentes de medios ucranianos, el jefe de la petrolera estatal Naftogaz, Sergi Koretski, es el mejor situado para remplazar a Sviridenko, mientras que el ministro del Interior, Igor Klimenko, podría asumir la cartera de Defensa. Cabe recordar que las candidaturas para ocupar ésta y la de Asuntos Exteriores son presentadas por el presidente, a diferencia del resto ministerios.