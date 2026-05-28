El Parlamento de Ucrania da luz verde al préstamo de 90.000 millones de la UE

Banderas en miniatura de Ucrania y de la Unión Europea durante la retransmisión en directo de una sesión de la Rada Suprema, en Kiev, Ucrania. - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Rada Suprema de Ucrania, el Parlamento, ha ratificado este jueves a través de la aprobación de una ley el acuerdo para recibir un préstamo de ayuda macrofinanciera de la Unión Europea que con 90.000 millones de euros busca mantener a flote a Kiev en medio de la guerra lanzada por Rusia.

Con 298 votos a favor, y ninguno en contra, los parlamentarios ucranianos han dado el visto bueno al acuerdo que proporciona un marco legal para recibir 90.000 millones en ayuda de los Estados miembros de la UE, un acuerdo que finalmente salió adelante después de la derrota electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el pasado abril, despejando el principal obstáculo a la confirmación del préstamo que se había pactado a nivel de líderes de la UE en diciembre.

Según ha indicado el ministro de Finanzas, Serhi Marchenko, ante la Cámara, los fondos incluirán 60.000 millones para fortalecer el potencial de la industria de defensa de Ucrania mientras que otros 30.000 millones están previstos para apoyo presupuestario, informa la agencia Ukrinform.

Sobre la devolución del pago, Marchenko ha indicado que las autoridades ucranianas lo devolverán "solo si Rusia paga reparaciones" de guerra. "Y el préstamo se devolverá a costa de esas reparaciones", ha explicado.

ZELENSKI: "UNA DE LAS VOTACIONES MÁS IMPORTANTES"

Por su parte el presidente de Ucrania, Volodimir Zeleski, ha aplaudido el paso de la Rada Suprema ucraniana señalando la "rapidez" con la que han dado el visto bueno al acuerdo con la UE para el paquete de ayuda previsto para desembolsarse los próximos dos años.

"Estos fondos fortalecerán nuestra resiliencia y ayudarán a proteger la vida de nuestra gente, a reconstruir lo destruido tras los ataques rusos y a defender nuestra independencia", ha asegurado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que valora la "unidad" y el trabajo conjunto, incidiendo en que es "lo que siempre funciona a favor de Ucrania".

"También agradezco a nuestros socios europeos por su disposición a estar con Ucrania y a ayudar de manera efectiva a nuestra defensa, nuestra diplomacia y nuestra reconstrucción. Ucrania defiende Europa con toda su fuerza, y el apoyo pleno a Ucrania sin duda fortalecerá a toda Europa", ha insistido.

PRIMEROS DESEMBOLSOS EN JUNIO

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado al Parlamento ucraniano y al equipo de Zelenski "por el trabajo rápido" para ratificar el préstamo europeo.

Según ha explicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, el "arduo trabajo" de la Rada Suprema allana el camino para que los primeros desembolsos del crédito lleguen a Kiev en el mes de junio.

Poco después, en una rueda de prensa desde la capital comunitaria, el portavoz económico de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, ha concretado que aún quedan por completar "un par de pasos procedimentales y técnicos" en relación con el contrato de préstamo, pero que, una vez que se completen, se pueda proceder al primer desembolso de fondos.

La semana pasada la Comisión Europea ya firmó un memorando de entendimiento necesario para avanzar hacia el primer desembolso de 3.200 millones de euros donde se detallan las condiciones políticas y económicas que Kiev deberá cumplir para acceder a los distintos tramos de asistencia macrofinanciera europea.

En el caso del primer tramo, Bruselas exige medidas como nuevas normas sobre fiscalidad de ingresos obtenidos a través de plataformas digitales, estrategias sectoriales de inversión pública y reformas del Código Aduanero ucraniano.

El nuevo instrumento financiero europeo, aprobado definitivamente el pasado mes de abril tras levantarse el veto de Hungría prevé movilizar 90.000 millones de euros en dos años, 30.000 millones de ellos para cubrir las necesidades económicas más inmediatas de Ucrania, y los otros 60.000 millones para reforzar su industria militar y sus capacidades de defensa.